"No existen las condiciones idóneas para continuar 'Despertares'"

El bailarín tapatío Isaac Hernández anunció el lunes pasado vía Twitter que la gala de “Despertares” 2019 sería la última; ayer envió un comunicado en el que expresó los motivos que lo llevaron a dejar uno de sus más grandes proyectos en el que comparte el talento internacional de la danza clásica con México:

“A través de los años y con mucho esfuerzo logré consolidar en mi país el espectáculo de ballet más grande del mundo: ‘Despertares’, que posicionó a México en un lugar muy especial a nivel internacional, ya que es el primer espectáculo a través del cual las más grandes estrellas de la danza mundial vienen al país a presentar lo más exquisito y actual en coreografía y repertorio.

‘Despertares’ dio la oportunidad de mostrar lo que estaba sucediendo en los más grandes recintos del mundo en un mismo escenario, en una misma noche; creando una experiencia mágica e inigualable para el público mexicano.

Críticos y prensa de todo el mundo vino año tras año a México y fueron testigos de cómo la danza era capaz de llenar un auditorio masivo con capacidad para 10 mil personas. El año pasado se lograron dos llenos consecutivos en el Auditorio Nacional, reuniendo a 20 mil personas: un momento histórico en nuestro país.

El pasado lunes, decidí que la edición que se presentará el sábado 20 de julio en el Auditorio Telmex, en mi ciudad natal Guadalajara, será la última.

Con gratitud y orgullo despido este espectáculo de mi país ya que considero que actualmente no existen las condiciones idóneas para su continuidad.

Quienes me conocen saben que siempre he aspirado a la excelencia, tanto en los escenarios como en cada proyecto que emprendo en mi vida, y que con esos mismos estándares me hubiese gustado continuar. Sin embargo, es necesario entender y aceptar que en este momento no existe la visión ni el genuino interés para que pueda continuar este proyecto con la misma calidad con la que nació. Para hacer las cosas bien se necesitan corazones generosos y mentes visionarias.

Debo admitir que me entristece pensar que el público mexicano no podrá tener acceso a un espectáculo del nivel y la calidad de ‘Despertares’. No obstante, como artista y como productor debo de conocer los tiempos de cada proyecto.

En la edición previa de ‘Despertares’ (Ciudad de México 2018) y en la que está por ocurrir (Guadalajara 2019) presento además la plataforma Despertares Impulsa, Industrias Creativas en México ®; un proyecto sin precedentes en nuestro país que nació de mí interés en que los jóvenes vean a las industrias creativas como una posibilidad real de profesión y de vida.

Hernández finaliza el comunicado agradeciendo al público que lo ha apoyado durante su trayectoria. Igualmente, invita a los mexicanos a la última edición de su proyecto: “Invito el público mexicano a que disfruten al máximo la última edición de ‘Despertares’: el 20 de julio en el Auditorio Telmex en Guadalajara, será una noche inolvidable que disfrutaré junto con ellos y que me acompañará por el resto de mi vida”.

Además, el bailarín tapatío destaca que continuará con labores para mejorar la situación de las expresiones artísticas, especialmente del ballet, en México: “Desde mi trinchera seguiré impulsando la danza y las industrias creativas en nuestro país, lo cual me apasiona y he decidido dedicar los mejores años de mi vida a ello.

