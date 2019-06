No es Frida Kahlo; es mi voz, asegura la actriz Amparo Garrido

La actriz Amparo Garrido (17 de octubre de 1929) dice reconocerse en el audio que el miércoles pasado fue presentado por la Fonoteca Nacional y en el que atribuyen la voz a la famosa pintora Frida Kahlo (1907-1954).

"Sí me reconozco. Para mí fue una gran sorpresa porque habían pasado tantos años que la verdad ni siquiera me acordaba", dijo la actriz de cine, radio, televisión y de doblaje que dio vida a la madre de Bambi (1969).

En entrevista con El Universal también comentó que sí hizo grabaciones como noticieros y cápsulas con Álvaro Gálvez y Fuentes, El Bachiller, dueño del acervo donde fue encontrado el audio. "Al escuchar este audio recordé algunas cosas y me emocioné porque sí me reconocí".

Garrido señaló que junto con El Bachiller a veces grababa en la XEW o en el despacho que él tenía en Reforma. "Posiblemente este (audio) pudo haberse grabado en Reforma" dijo e indicó que escucharse en ese audio le provocó "mucha emoción".

La actriz que también dio voz a Blanca Nieves (1964) indicó que ya se han comunicado diferentes personas para decirle que la reconocían en el audio, como Magdalena Leonel de Cervantes y Mario Filio actores de doblaje.

"De aquella época (1950) recuerdo a mucha gente, como Emma Telmo, pero (mi voz) no puede confundirse con otra actriz", comentó la Garrido y añadió que no buscará hablar con las autoridades de la Secretaría de Cultura "porque para mí esto ya es una gran satisfacción, lo demás ya no me importa, lo que me importa es haberlo hecho", indicó la actriz.

Amparo Garrido tuvo conocimiento del audio por medio de su hijo, Ismael Eduardo Larumbe.

"Cuando veía un programa de televisión, escuché una voz que reconocí como la de mi mamá. En el programa dijeron que se trataba de Frida Kahlo, algo que me pareció muy raro, porque noté que se trataba de una voz de una actriz o de una locutora, es decir, una voz estudiada, con matices", comentó Larumbe.

El también actor de doblaje consultó con sus hermanos, Clemencia y Armando. "Ellos también me dijeron que se trataba de mi mamá. (El audio) se da mucho en tiempo, forma y circunstancia de cuando mi mamá grababa muy seguido con El Bachiller. Además su tono, la coloratura y la intención son prácticamente iguales".

El audio, explicó Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional, habría sido de 1953 o 1954; sin embargo, "a pesar de que han pasado varios años desde aquella grabación, le oyes intensiones similares", indicó Larumbe.

En el audio se escucha una descripción de Diego Rivera. Granados indicó que no era una voz especializada, pero, dijo Larumbe, "puedo decir que no era Frida porque se trata de una voz estudiada. No existe ningún poeta que lea sus poemas como un declamador".

OA