"No es la voz de Frida Kahlo", afirma amiga de la pintora

"No es la voz de Frida Kahlo", dijo la pintora Rina Lazo, con respecto al audio que presentó la Fonoteca Nacional y que atribuyen a la autora de La columna Rota y Las dos Fridas.

"No era la voz emotiva de Frida. Ella lo hubiera leído con más pausas y más emotividad"

Lazo explicó que hace aproximadamente un mes le hablaron de la Fonoteca para pedirle que escuchara una grabación y analizara si se trataba de Frida Kahlo.

"Llegaron, pusieron la grabación, la escuché con todo cuidado, pero desgraciadamente, lo que sentí es que no era Frida. En el audio lo que se escucha estaba muy bien leído, era como de una gente que se dedica a la televisión o radio, pero no era la voz emotiva de Frida. Ella lo hubiera leído con más pausas y más emotividad".

A Rina Lazo también le presentaron la voz de Diego Rivera, y aceptó para ver "si se olvidaban las voces, pero no, inmediatamente supe que era él, en cambio la de Frida, por más que quería, no me sonó".

Frida Kahlo tuvo cuatro discípulos: Fanny Rabel, Arturo García Bustos, Guillermo Monroy y Arturo Estrada. Lazo se comunicó con Estrada y él le dijo: "me da mucha pena pero no es la voz de Frida, él tampoco la reconoció. También le hablé a Monroy y me dijo que no era la voz".

Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, y Pável Granados, director de la Fonoteca Nacional presentaron el miércoles anterior el único audio en el que aparece supuestamente la voz de Frida Kahlo, y que incluso le reprodujeron el audio a tres personas Guadalupe Rivera, hija de Diego Rivera, quien dijo que sí reconocía a Kahlo; a Arturo Estrada Hernández, dijo que "(la voz) era muy melosa como para ser de Frida"; mientras que Esteban Volkov, nieto de León Trotski, dudó de la autenticidad.

Granados señaló que continuarán los trabajos para corroborar que sea la voz de Frida Kahlo; sin embargo, Lazo, dijo: "Hay muy poca gente que conoció a Frida, y ya no están. Llamé a Lupe Rivera, estaba delicada y no la quise molestar. Nunca me había puesto a oír la voz que fuera de hace muchos años, pero en ese momento supe que no era".

En redes sociales diferentes usuarios indicaron que la voz del audio presentado en la Fonoteca Nacional, en realidad era de la actriz Evangelina Elizondo, pero Pável Granados comentó que escuchó en varias ocasiones la voz de Elizondo.

"Llegamos a la conclusión de que no era Evangelina desde antes de presentar el audio. También revisamos otras voces de la época como Rita Rey o Emma Telmo. Ahora lo que hay que hacer es una investigación documental, es decir, podremos apuntalar con documentos. Hay un prejuicio auditivo, es decir, la gente que ha emitido sus comentarios dice que Frida tenía que sonar de tal manera, pero lo que hacemos con este audio es devolver a la gente a lo que ocurrió hace seis décadas", indicó Granados.

En redes también surgió la idea de que la voz era de una profesional, algo que el director de la Fonoteca niega, pues "el algunos momentos se oye que le falta el aire".

