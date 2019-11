Maxim Vergerov y el arte del violín

El aclamado violinista ruso Maxim Vengerov visita nuestra ciudad para interpretar el Concierto para violín núm. 1 en Mi menor, de Felix Mendelssohn. Vengerov estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), con la batuta de Jesús Medina, su director titular. La velada comenzará con la “Obertura del Festival Académico de Brahms”, e incluye también las “Danzas sinfónicas” de Rachmaninoff.

Vía telefónica, el músico platicó de su presentación en el Conjunto Santander de Artes Escénicas (Sala Plácido Domingo): “El Concierto de Mendelssohn es una pieza que quizá es su más conocida para el público. Por supuesto que la he tocado muchas veces, tal vez cientos. Es una obra especial para mí porque la aprendí a los siete años y la toqué con orquesta a los ocho. También fue una de mis primeras grabaciones. Ahora regresaré a la pieza, que no he tocado por varios años. Será refrescante”.

Este 2019 se lanzó el álbum “Getaways”, donde participa: “Es un nuevo disco que salió con Deutsche Grammophon, con música del compositor chino Qigang Chen. Lo grabamos con la Orquesta Sinfónica de Shanghai, con Long Yu en la conducción. Es música muy especial, es un gran compositor que representa la gran tradición china pero también la francesa. Es una combinación de las dos culturas. Interpretar esta pieza con ellos fue también una oportunidad de aprender de la cultura china”.

Compartir la música

Después del concierto, Vengerov viajará a Europa para recibir un reconocimiento por su carrera: “Es un honor especial que me darán en Mónaco, como Caballero de la Orden del Mérito Cultural. Radico en Mónaco desde hace más de 20 años, he tenido muchos conciertos, muchos eventos culturales, también tengo el proyecto de una escuela de música para niños. Estoy muy agradecido por el reconocimiento”.

A propósito de la docencia, Maxim platicó: “Siempre he estado tocando el violín, pero otro aspecto importante es compartir la música con otra gente, con jóvenes músicos. Enseñar es una parte importante de mi carrera, son tres facetas con la de intérprete y director. Mi madre fue profesora de piano y conductora. Así he podido conectar con más gente. Se trata de inspirar con esto que amamos, a través del conocimiento musical. Además, con la música se puede transmitir mucho sin necesidad de palabras. Gracias a la música he podido viajar desde la fría Siberia, donde nací, hasta tocar en Guadalajara. Es algo que ni en sueños sucede, pero es posible con la música: sirve para expresarnos, es una manera de vivir y de comunicarnos”.

Sobre los profesores que marcaron su carrera, el músico recordó: “Tuve la suerte de tener a grandes maestros en mi vida, tuve dos maestros de violín en Siberia. A los 16 años quise tomar más clases, para aprender más y encontrar mi propia voz en la música. Fue cuando conocí a Mstislav Rostropóvich, quien fue mi mentor por varios años. Rostropóvich viene de una tradición rusa muy rica, sus maestros fueron Shostakovich, Prokofiev, heredó su tradición y luego la compartió conmigo. Cuando enseño, continúo esa tradición que recibí de él. No solo fue un gran mentor para mí como músico, también fue importante para que me convirtiera en conductor. Consideré que tocar un instrumento no era suficiente, todo el conocimiento de la música es importante. Busqué expandir mi horizonte musical, a los 20 años empecé a tomar clases de conducción”.

Celebra 40 años como músico

Maxim adelantó sus planes para 2020: “El próximo disco saldrá el siguiente año, será la grabación en vivo del concierto que di el año pasado en el Carnegie Hall. Es un año muy especial: tengo 45 pero desde los cinco años he tocado en el escenario. Estaré celebrando mis 40 años de carrera, el 12 de junio en el Royal Albert Hall de Londres, con Martha Argerich y Mischa Maisky. Todo el año estaré tocando en varias capitales del mundo, en Viena, en París, en muchos sitios, con un repertorio muy distinto como solista y como conductor”.

¡Asiste!

Maxim Vengerov con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, sábado 16 de noviembre, 18:30 horas. Boletos de $500 a mil 200 pesos, en taquillas del recinto o en su página web.