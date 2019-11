Sonarán obras maestras para violín y piano

El violinista Konstantin Zioumbilov y el pianista Evgeny Korolkov tocarán en el Conjunto Santander de Artes Escénicas para presentar el recital “Obras maestras para violín y piano”. El dueto interpretará piezas de Beethoven, Brahms y Rachmaninoff.

Zioumbilov, también director de la Orquesta Higinio Ruvalcaba, platicó sobre el repertorio que han interpretado como dueto: “Tenemos un par de programas con Grieg, Beethoven, Brahms, Rachmaninoff. Esta vez vamos a tocar la Sonata de Beethoven número 1, tres piezas de Rachmaninoff, su famosísimo ‘Vocalise’, su ‘Romanza’ y su famosa ‘Danza húngara’. Es famosa en Europa, pero creo que en México nadie la ha tocado. Terminamos con la Sonata número 2 de Brahms, y su famoso ‘Scherzo’, parte de una sonata: ahora circula como una pieza de concierto aparte”.

El músico comentó sobre su colega: “Evgeny Korolkov vive en Ensenada, donde tiene una academia de música que lleva su nombre. Se formó en Siberia, la misma ciudad donde estudiaron en el conservatorio Maxim Vengerov (quien también se presentará en el Conjunto Santander). Es una escuela muy buena, allí hizo también su maestría”.

Zioumbilov y Korolkov han tocado juntos desde 2008: “Tocamos un primer concierto en Ensenada, me invitó a colaborar en un concierto para recaudar fondos”. Después volvieron a tocar en la misma ciudad, para luego venir al Festival de Mayo, donde estuvieron en el ciclo Música en las Iglesias “en el pueblo de Santa Anita y en el templo de San Agustín. Desde entonces no nos presentamos aquí”.

Además de tener una trayectoria como director y como solista invitado en orquestas, este tipo de conciertos le permiten explorar otra faceta y otro repertorio: “Para mí es una experiencia muy buena, la música de cámara para violín y piano es bastante amplia. Hay de todas las épocas, desde barroco al contemporáneo. Hay que ser versátil: en mi vida me tocó presentarme casi con el estilo de mariachi, en lo popular, con canciones de Sinaloa donde acompañaba con el violín y una soprano cantando. Fue una experiencia interesante. Grabé tres discos con música tradicional de Jalisco, desde los tiempos de Porfirio Díaz hasta los autores que todavía viven. Con respecto a la música clásica me gusta dirigir la Orquesta Higinio Ruvalcaba, antes tocaba bastante con varias orquestas. Toqué los conciertos de Brahms en San Luis Potosí, varias veces con la Sinfónica Juvenil de Zapopan”, entre otros.

La experiencia musical

A propósito del amplio repertorio que existe para la música de cámara y que no se toca en México, el músico comentó: “Es cuestión de tiempo. Despierta interés con las obras inéditas. También es cosa de gustos, a veces a la gente la allá no le gusta tanto lo que a la gente de acá. Pero creo que algunas cosas no están descubiertas para la gente porque no tienen promoción”.

Luego de esta presentación, el maestro continuará su labor con la batuta de la Orquesta Higinio Ruvalcaba: “El día 15 nos vamos a Autlán de Navarro, donde habrá un congreso con el tema de música y violencia, con los jóvenes y cómo la música y la enseñanza les influye. Es un tema muy interesante. Será el concierto de clausura. Dentro del congreso hay muchos ponentes que hablarán sobre este tema importantísimo, lo organiza en conjunto con el campus de la UdeG”.

Sobre la importancia de la educación musical, Konstantin agregó: “Me comentaban que en México hace muchos años, especialmente de las escuelas del gobierno, en los años sesenta, quitaron las clases generales de arte. Es algo muy grave. Creo que hay que volver a esta experiencia, en cualquier escuela normal. No digo escuelas especializadas. En cualquier escuela deberían enseñar artes, es otra formación. Sin esto no tenemos futuro. Da muchas herramientas para formar una persona mentalmente sana, interesada en muchas cosas”.

Asiste

Conjunto Santander de Artes Escénicas (Av. Periférico Norte 1695), Sala 3, sábado 9 de noviembre, 19:00 horas. Preventa: 150 pesos; día del evento 200 pesos.