Lo gourmet es "Eat well"

Comer saludable no es solo una cuestión de actitud; en ocasiones, el tiempo y no estar tan relacionado con la cocina pueden ser impedimentos para no disfrutar de una comida bien pensada y con los nutrientes indispensables en el día; en especial, si nuestras responsabilidades laborales tampoco contribuyen para tener un horario fijo para comer en horas adecuadas.

Bajo esta idea es como el Hotel Westin Guadalajara y su restaurante estrella Grill&Vine proponen la solución con “Eat well”, programa de menú vanguardista y totalmente sano para quienes desean olvidarse de las complejidades de entrar a la cocina. Con la sazón del chef Enrique González y otros especialistas internacionales, se ha elaborado una carta ideal para cautivar al paladar de manera inmediata y acercarse a ingredientes que quizá te sean totalmente desconocidos.

De esta forma es como surgen platillos distinguidos por su sabor y fusión de ingredientes que cambiarán su perspectiva sobre lo que significa un menú que aboga por ingredientes más locales y cuidados desde su siembra, por ejemplo.

“En todo el continente americano somos 140 hoteles Westin y de México dos chefs participamos en la creación de estas recetas junto a los de las Islas Caimán, Santa Fe de la Ciudad de México y Costa Rica para toda América Latina. Hicimos menús adaptados a nuestras localidades y en nuestro caso trabajos con pesca de Colima y Sonora, con productores locales como ‘P4-Glamour para el paladar’ que tienen siembra responsable”, destaca en entrevista el chef Enrique González.

“El menú ‘Eat well’ es un nuevo estándar para todos los hoteles Westin con una carta con entradas, platos principales y postres de comida saludable que ayuda al bienestar de nuestros visitantes. Tenemos productos naturales y de productores locales, ingredientes que se adapten bien a las dietas y con opciones vegetarianas, totalmente equilibradas con proteínas y nutrientes necesarios para el día a día”, explica en entrevista Olivier Pont, director de Alimentos y Bebidas de Westin Guadalajara y con 13 años de trayectoria dentro de la compañía en Brasil y Europa, por ejemplo.

El chef Enrique González fue uno de los expertos en ser seleccionado a nivel internacional para elaborar este menú que se replica en diversas sedes de los hoteles Westin a lo largo de América Latina con platillos como las tostadas de hummus con quinoa, ceviche de aguacate o lentejas, como primeros aperitivos y así pasar a platillos principales como la pechuga de pollo y avena y el atún en costra de chiles con puré de aguacate y vegetales curtidos, sin olvidarse del postre tan tradicional como una barra de chocolate amargo en la porción ideal para mantener el equilibrio saludable.

El perfecto equilibrio de los ingredientes. EL INFORMADOR / G. Gallo

Cocina íntima

Otra de las iniciativas del Westin para fomentar la comida saludable y más personalizada es impartir master class de cocina para expertos o principiantes, bajo la temática de comida saludable y sushi. Las clases corren a cargo de expertos y chefs; en éstas se explica desde teoría básica hasta la preparación de los ingredientes; cada participante hará su platillo. Para participar en estas clases es necesario estar pendiente de las convocatorias que el Westin difunde en sus redes sociales, en donde se informa sobre el cupo de cada grupo, la temática, los horarios y los métodos de pago. Por lo pronto, el sábado 13 se llevará a cabo la segunda master class.

Participa y gana

El Hotel Westin y El Informador tienen una cortesía -individual- para que asistas a la próxima clase este sábado 13 de julio a las 12:00 horas, en las instalaciones del hotel, el cual está ubicado en Av. de Las Rosas 2911, Verde Valle. Las bases para concursar, en las redes sociales de esta casa editorial.