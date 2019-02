Llega un clásico del flamenco

El coreógrafo y bailarín Antonio Canales, director del Ballet Flamenco, trae a Guadalajara la pieza “Torero”, en su 25 aniversario. Volver a poner en escena esta emblemática pieza, que suma más de mil 500 representaciones alrededor del mundo, fue por un ofrecimiento de Aída Gómez, directora de Madrid en Danza, quien le propuso retomar la producción.

Antonio llamó a algunos de los bailarines originales que montaron la obra, para hacer la alternativa con el nuevo talento de la compañía Ballet Flamenco: “Lo hicieron dos elencos completamente diferentes, volví a reunir parte de la compañía que estuvo en su momento, con la juventud de la compañía de ahora. Lo trabajamos y lo traemos a la actualidad con la rigurosidad, con la obra como se fundó hace 25 años: sigue viva, es lo que verá la gente en Guadalajara”, cuenta Canales.

Pol Vaquero interpreta el papel principal, con Mónica Fernández como “Toro”: “Pol ha estado en la compañía desde hace 20 años, ha pasado por todos los roles de la compañía: mozo de espada, banderillero, hasta ahora el papel del torero. Creo que es el que más fiel lo hace, me ha cogido hasta el aliento. En el papel del toro en esta ocasión es una sorpresa, porque lo interpreta una chica, una de las primeras bailarinas de la compañía”. Con otros ocho bailarines en escena (torerillos, madre, una mujer y manolas), la función incluye música en vivo, con guitarras, cajón, flauta y dos cantantes. “Viene la orquesta, en el torero hay una banda de música. Traemos varios intérpretes jóvenes”.

Luego de la función, el talento de “Torero” impartirá clases magistrales, con varios palos a trabajar: “Tientos” con Mónica Fernández, “Romance” con Pol Vaquero y “Tangos” con el director, quien platicó sobre el tema: “Tengo muchos amigos en Guadalajara, es muy querida para mí. Desde los años ochenta ha habido escuelas de flamenco, conozco a mucha gente. Hay mucha afición. Me propusieron poder impartir este taller, los tres: van a ver diferentes generaciones, aunque hayan salido de la compañía, ya se nutren de otras fuentes de danza”.

Flamenco vanguardista

Sobre la evolución que ha tenido esta danza tradicional española, Antonio platicó sobre la vanguardia que puede tener este arte: “El flamenco es algo que se hermana bien con otras artes, con otras culturas. De hecho siempre ha habido poetas, músicos, es el diálogo contemporáneo con algunos artistas que quieren progresar y hacer otras cosas. Lo que es bueno permanece, lo que no vale cae por su propio peso. Todo lo que se haga con amor con respecto al flamenco siempre ha sido bueno, y el flamenco no puede cerrarse, sería una vitrina, una antigualla: el flamenco debe abrir sus brazos y aceptar otras armonías, otras culturas, manteniendo por supuesto su origen y su ritual sagrado que tiene el universo del flamenco”.

Ballet Flamenco tiene más de 50 producciones, además del clásico “Torero”. Los planes de Antonio son crear una fundación con la compañía para “que mi repertorio y las obras no se pierdan, para impartir clases y enseñar a bailarines y cantantes dentro de la fundación. Es el comienzo que llevamos: un año y medio eligiendo obras importantes. Es algo muy laborioso, pero con ilusión es lo que queremos dejar. No hacerlo cuando ya no esté en vida, me gustaría que ocurriera conmigo en vida, que lo pueda ver y disfrutar. Con mis 57 años todavía soy un joven veterano”.

Tras Guadalajara, Antonio y su compañía visitarán otros lugares del país, como Guanajuato capital, León, Tamaulipas y la Ciudad de México.

¡No te lo pierdas!

“Torero” con el Ballet Flamenco de Antonio Canales, Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, sábado 2 de marzo, 20:00 horas. Boletos de $500 pesos a mil 100 pesos.

Clases magistrales: 4 y 5 de marzo, $300 pesos un día, $500 pesos dos días. Para nivel intermedio y avanzado.