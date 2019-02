CAE: nuevo nombre, misma vocación

A un año y medio de su inauguración, el espacio para espectáculos culturales del Centro Cultural Universitario tiene un nuevo nombre: Conjunto Santander de Artes Escénicas. Raúl Padilla López, presidente del patronato del conjunto, comentó que esta alianza beneficiará para traer una mayor programación, con cerca de un millón de dólares anuales para dicho rubro. El convenio tiene una duración de diez años, con posibilidad de continuar.

Héctor Grisi Checa, presidente ejecutivo y director general del banco Santander en México, recordó que son ya más de diez años los que han colaborado con la Universidad de Guadalajara, que fue sede en 2010 de su congreso de la Red Universia (auspiciada por el banco): entonces visitaron la ciudad más de mil representantes de universidades de alrededor del mundo. Para las universidades mexicanas, el banco ha otorgado más de 63 mil becas, que junto con otros apoyos para infraestructura suman mil 250 millones de pesos en inversión.

Una línea de esta colaboración con la UdeG han sido las becas para movilidad para el intercambio con universidades de México y el extranjero, tanto para estudiantes de licenciatura como de posgrado. Grisi Checa dijo que han sido más de mil becas para la comunidad de la máxima casa de estudios en Jalisco, en concordancia con la vocación del banco por impulsar la educación superior en México. Igualmente, otra línea de la alianza han sido los donativos, donde se han otorgado más de 115 millones de pesos.

Miguel Ángel Navarro Navarro, actual rector de la UdeG, destacó que la universidad ha realizado una labor de rescate y promoción de la cultura, con énfasis en la infraestructura. El conjunto ha potenciado al Centro Cultural Universitario con las presentaciones de profesionales del cine, música, danza y teatro, añadió.

Una vocación del espacio, dijo el rector, es la formación de nuevos públicos con una variedad de géneros y formas.

Navarro Navarro señaló que el Conjunto Santander de Artes Escénicas ha recibido a 175 mil asistentes en 400 funciones. Raúl Padilla agregó que el presupuesto que aportará el patrocinio sirve para fortalecer el vínculo con el sector privado, para promover más la cultura en Jalisco.

Isaac Hernández y Plácido Domingo, entre la programación

El Conjunto Santander de Artes Escénicas cuenta ya con una nutrida agenda para este 2019. En particular, entre las funciones que cuentan con el fondo estará “Torero”, de Antonio Canales, como la función que celebrará esta alianza. Este espectáculo de la compañía Ballet Flamenco está programado para el próximo sábado 2 de marzo (20:00 horas).

Una presencia estelar dentro del programa de actividades generadas por esta alianza será Despertares Impulsa, congreso de danza que forma parte del proyecto del bailarín tapatío Isaac Hernández. La cita en el conjunto será del 15 al 21 de julio.

Para octubre el tenor mexicano Javier Camarena regresa a la ciudad, para una gala en la Sala Plácido Domingo (24 de octubre, 20:30 horas).

El propio Plácido Domingo, quien inauguró en octubre de 2017 el recinto, traerá una función de “Su majestad la zarzuela” de Polo Falcón (15 de abril). La actividad se enmarcará en el Encuentro Internacional de Zarzuela, que celebrará su primera edición en Mundo Cuervo y Ópera Studio Beckmann de Tequila.

Además de estas funciones con el auspicio del presupuesto del banco, el Conjunto Santander de Artes Escénicas tiene en su programación al ciclo NY Jazz All Stars at Lincoln Center (con Shenel Johns Quartet como su próxima función, este 28 de febrero); el Festival Internacional de Cine en Guadalajara del 8 al 15 de marzo, “Los cuervos no se peinan” (2, 3, 16 y 17 de marzo), “Veintidós, veintidós” con Odin Dupeyron (27 de marzo), entre otras funciones. Consulta la cartelera completa en www.conjuntosantander.com.