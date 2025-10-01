Francisco López Serrano obtiene el Premio José Emilio Pacheco 2025

El escritor español Francisco López Serrano fue reconocido este año con el décimo Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco por su libro "Hoy es el apocalipsis", presentado bajo el seudónimo Belerofonte. El fallo del jurado, integrado por Mónica Lavín, Claudia Cabrera y Gabi Martínez, fue unánime y destacó la originalidad y riqueza de la obra.

"Se trata de un vertiginoso conjunto híbrido que hace de la obra una apasionante experiencia contemporánea y simbólica, que invita a reflexionar sobre quiénes somos desde ángulos originales”, señalaron los integrantes del jurado en el acta resolutiva.

El galardón, que se entregará durante la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), está dotado con diez mil dólares estadounidenses y es convocado por la Universidad de Guadalajara a través del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, en colaboración con la FIL.

"Hoy es el apocalipsis" reúne diez cuentos que, según el jurado, muestran “las múltiples posibilidades del género”, mezclando realismo con elementos fantásticos y sobrenaturales. Los relatos confrontan la ciudad y la naturaleza, utilizando desde la ironía hasta escenarios cercanos al apocalipsis, ofreciendo así una experiencia literaria única.

“El autor combina escenarios casi apocalípticos con humor e ironía, llevando al lector a un territorio donde lo cotidiano y lo extraordinario coexisten”, explicaron los jurados del certamen.

Este año, la convocatoria del premio se centró en el cuento, y recibió 419 trabajos provenientes de 28 países y 30 entidades federativas mexicanas, reflejando la relevancia internacional del certamen y el interés por explorar la relación entre literatura, ciudad y naturaleza.

Francisco López Serrano nació en Épila, Zaragoza, en 1960. Su obra incluye novelas, libros de relatos, poesía y traducciones, y ha sido reconocido con numerosos premios como el Setenil al mejor libro de cuentos publicado en España (2009), el Ignacio Aldecoa, el Gabriel Aresti, el Generación del 27, el Manuel Llano y el Ciudad de Alcalá de Narrativa. Además, ha sido finalista del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez.

El escritor colabora con diversas revistas literarias y periódicos, entre ellos Clarín, Turia y Heraldo de Aragón, consolidando su presencia en el ámbito literario internacional.

El Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco, creado en memoria del destacado escritor mexicano, celebra su décima edición en 2025. Su objetivo principal es incentivar la creación literaria y fomentar la apreciación estética y emocional de la naturaleza. Durante estas diez ediciones, el certamen ha acumulado mil 682 obras provenientes de los 32 estados de México y de 35 países de América, Asia, Europa, Medio Oriente y Oceanía, y ha reconocido a once ganadores en los géneros de poesía y cuento.

MF