Escribe un cuento 2025 abre convocatoria nacional para jóvenes talentos literarios

La librería Carlos Fuentes fue el escenario donde este martes se presentó oficialmente la convocatoria “Escribe un cuento 2025”, iniciativa organizada por ¡Eureka! Letras en Acción y dirigida a niñas y niños de entre 8 y 13 años.

Rubí del Carmen Salles Velasco, socia fundadora de la asociación, destacó que la propuesta busca incentivar la creatividad infantil a través de la escritura de relatos cortos. "Estamos muy contentos con esta segunda edición. La verdad, ha sido muy bonito el tener todos estos apoyos para poder lograrlo. Es la primera convocatoria digital de Escribe un cuento de Eureka Letras en Acción", comentó.

Quienes deseen participar deberán ingresar a la plataforma www.eureka-accion.com y redactar ahí directamente su historia. Cada niña o niño podrá enviar hasta tres cuentos con estructura clásica —inicio, desarrollo y final— y con autorización firmada por sus padres o tutores. La convocatoria permanecerá abierta del 1 de octubre al 1 de noviembre, hasta las 23:00 horas.

El género propuesto en esta ocasión será la aventura. "Ellos tendrán que escribir un cuento corto en nuestra plataforma. Obviamente con el permiso de sus padres, y vamos a estarlos esperando y podrán obtener muchos premios”, explicó Salles Velasco.

Al tratarse de una convocatoria digital, está abierta a todo el país. En ediciones anteriores, recordó la organizadora, ya han premiado a niñas y niños de otros estados fuera de Jalisco, lo que amplía el alcance de la iniciativa. Un jurado especializado será el encargado de seleccionar los textos ganadores.

La fundadora de ¡Eureka! resaltó que este concurso forma parte de un proyecto más amplio que combina distintas áreas: "Es parte de un programa digital integral, donde se fusionan actividades culturales, deportivas y ecológicas. Es un programa que precisamente fortalece estos lazos familiares".

En cuanto a los incentivos, los organizadores adelantaron que habrá diversos reconocimientos, entre ellos dispositivos electrónicos, libros y sorpresas de sus aliados.

MF