La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, la Embajada de India en México y el Nacional Book Trust de India dieron a conocer las actividades con las que India, país invitado de honor, participará en el encuentro librero.

Durante la FIL, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 8 de diciembre, India tiene contemplada la instalación de un pabellón, la participación de más de 35 autores y 15 sellos editoriales, conferencias, tres exposiciones de manuscritos antiguos, libros de fotografía, tapices artesanales y pinturas de 40 mujeres originarias de India; así como 10 conciertos de música folclórica, clásica y contemporánea.

Además de las actividades artísticas, India tiene programado festivales de cine y gastronomía, así como la instalación de la "Casa de la India", un centro cultural de comida, artesanía y otros objetos, informó Muktesh Pardeshi, embajador de India en México.

Govind Prasad Sharma, presidente del National Book Trust de India, explicó que participarán alrededor de 200 títulos de diferentes géneros, de 15 editoriales, por lo que prevén la exhibición y venta de entre mil 500 y dos mil títulos.

Una de las exposiciones que India realizará es "Stree Drishti", conformada por obras de 40 mujeres fabricantes de impresoras del país asiático. Entre las artistas se encuentran Anupam Sud, Lina Ghosh, Rini Dhumal, Naina Dalal, Arpana Caur, Anita Das Chakraborty, Asma Menon, Durga Kainthola y Kavita Nayar, por mencionar algunas.

En el rubro científico, India llevará a cabo propuestas de Vigyan Prasar, organización autónoma del departamento de Ciencia y Tecnología del Gobierno de India, a partir de conferencias de tres científicos cuyos nombres no se precisaron. Además, el Consejo de Investigación Científica e Industrial y NISCAIR, del Ministerio de Ciencias y Tecnología, realizarán seminarios.

Durante la presentación que se llevó a cabo en la sede de la Embajada de India en México, donde también estuvo Marisol Schulz Manaut, directora general de la FIL Guadalajara.

Ayer miércoles, la Secretaría de Cultura federal dio a conocer los proyectos que serán beneficiados a través del Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos (ProFest), uno ellos es la FIL Guadalajara, que recibirá este año cinco millones 100 mil pesos.

"Este apoyo es menos que el año pasado. No implicó cambios, la feria no depende de ningún apoyo gubernamental. La feria es una empresa autofinanciable, tenemos más de 2 mil 400 casas editoriales de 47 países. La feria no está en riesgo", dijo Marisol Schulsz.

El Centro Universitario de Educación Superior Hermosa Provincia es una institución de La Luz del Mundo, incorporada a la Universidad de Guadalajara (UdeG); sin embargo, "no puedo hablar nada que tenga que ver con la UdeG, sale de mi área de competencia. Como parte de la UdeG estoy organizando una feria del libro, lo que ocurra extra feria no puedo decir. La iglesia La Luz del Mundo no existe en la feria", indicó la directora general de la FIL.

