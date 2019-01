Improvisar historias para aprender el idioma

El acercamiento a una lengua extranjera puede ser un gran reto para muchas personas, pero hay herramientas que nos ayudan a facilitar el proceso de adquisición de vocabulario, como el teatro. Por ello, la escuela de alemán Bezirk (Centro Goethe) abre de nuevo su curso Teatro de improvisación, con diez sesiones para aprehender mejor el idioma teutón.

Como docentes de estas sesiones están Katrin Basche y Nico Klomann, amantes del teatro y profesionales en la docencia del idioma de Goethe.

Katrin platicó sobre estos talleres, que ya van para su tercer ciclo: “Hacemos teatro en alemán, con elementos del teatro de improvisación. La idea es practicar y platicar, jugar el alemán con una manera más divertida que en las clases”.

El curso está abierto para cualquier interesado en el idioma, no solo para los estudiantes de Bezirk. Igualmente, el nivel no es un obstáculo: “La idea desde siempre es que es para todos los niveles… En promedio tuvimos siete alumnos, pero se puede hacer con cuatro hasta 20”.

No hay texto predeterminado para las sesiones, pues cada grupo de alumnos elige el cuento con el que trabajarán. El objetivo es contextualizar los cuentos, por ejemplo los de los hermanos Grimm, en la experiencia pasada recurrieron a este legado de la literatura clásica en alemán: “Son para niños, pero también tienen un mensaje tabú. Hablan de cosas como la sexualidad. Esos cuentos se contaban para intercambiar las experiencias sin hablar abiertamente del tema. Son muy ideales para reflejar la realidad. En la actualización por ejemplo, cuando los alumnos lo realizan hacen una transferencia. Es lo bueno: se puede expresar una crítica social”.

En el ciclo pasado trabajaron con “El patito feo”, cuyo simbolismo lo actualizaron: “Hay muchos ‘patitos feos’, grupos marginados. Lo dejamos abierto… escogieron la mujer. La presentaron en varias escenas: reprimida, agresiones, acosada. Tuvimos una candidata como presidenta. Era en plena campaña electoral, influenció el desarrollo de la obra”.

Aprendizaje lúdico

El hecho de explorar el aprendizaje con una faceta lúdica genera un ambiente diferente para los alumnos. Katrin comentó: “Lo bueno de estos textos es que no piensan en el idioma. No importa si hacen errores o si lo dicen mal. Sí trabajamos en la pronunciación. Preguntan cómo decir algo, porque es su motivación. No es como las clases”.

El objetivo también es que los asistentes “se suelten” más con la conversación, “que pierdan un poco el miedo de hablar en alemán”.

Además de estos talleres de teatro improvisado para la enseñanza de un segundo idioma, Bezirk cuenta con una constante programación cultural. Regularmente realizan “Stammtisch”: reuniones casuales pero con la temática teutona. Dentro de las actividades programadas para los próximos meses habrá una lectura dramatizada, un acercamiento al teatro que ya han presentado (el año pasado los teatreros tapatíos Karina Hurtado y Fausto Ramírez presentaron “Cati Hermann” de Anne Lepper, y “Naciones Unidas” de Clemens J. Setz). También ligado a las artes escénicas será el taller de teatro impartido por el dramaturgo de lengua alemana Philipp Löhle.

¡Asiste!

Teatro de improvisación en Bezirk (Centro Goethe, Av. de la Paz, núm. 2629), comienza viernes 1 de febrero (10 sesiones), de 18:30 a 20:30 horas.

Costo: $500 pesos.