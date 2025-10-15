Guadalajara será sede del IV Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural

Más de 40 especialistas de México, España y América Latina se reunirán en Guadalajara para reflexionar sobre los territorios, espacios y memorias que conforman el patrimonio cultural. El 16 y 17 de octubre se celebrará el IV Congreso Internacional de Patrimonio Artístico y Cultural (CIPAC), un encuentro organizado por Arte Convergente A.C. y el Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía Guadalajara, con apoyo de la Secretaría de Cultura de Jalisco y del Organismo Público Descentralizado Museos, Exposiciones y Galerías (MEG).

El congreso tiene como propósito fortalecer la colaboración entre instituciones dedicadas al estudio, conservación y gestión del patrimonio. En palabras de José Daniel López Hernández, jefe de Patrimonio Artístico e Histórico de la Secretaría de Cultura de Jalisco, “queremos generar un espacio de diálogo que conecte distintas experiencias y disciplinas en torno a la memoria y los territorios culturales”.

Durante dos jornadas, los asistentes —académicos, investigadores, gestores y estudiantes— analizarán desde distintas perspectivas los desafíos actuales del patrimonio, abarcando ámbitos como la arquitectura, el urbanismo, la etnomusicología, la diversidad cultural, las artesanías y las expresiones religiosas.

La primera jornada se llevará a cabo de manera virtual el jueves 16 de octubre, de 9:00 a 15:00 horas, y podrá seguirse a través del Facebook de Arte Convergente. Este bloque incluirá mesas de trabajo dedicadas al patrimonio arquitectónico, el diseño del espacio religioso contemporáneo, las perspectivas de género e identidad, la diversidad cultural y la relación entre música y memoria.

Entre los participantes se encuentran investigadores de México, Argentina, Brasil, Belice y España, quienes compartirán experiencias académicas y proyectos institucionales en colaboración con la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Salamanca y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre otras.

El viernes 17 de octubre, el congreso continuará de forma presencial en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen, de 10:00 a 20:00 horas. La programación incluirá conferencias, mesas redondas y presentaciones editoriales centradas en los retos de la gestión y defensa del patrimonio cultural en el estado de Jalisco.

Uno de los ejes de discusión abordará la conservación de capillas de indios y hospitalitos, así como las herramientas legales para la protección del patrimonio tangible e intangible. También se analizarán casos sobre patrimonio musical y las estrategias para preservar las artesanías frente a la apropiación o pérdida de técnicas tradicionales.

Otro tema que tendrá especial relevancia será el impacto de la gentrificación en el patrimonio urbano, fenómeno que ha transformado los centros históricos y los espacios comunitarios en distintas ciudades del país.

El congreso contará con la participación de especialistas de la Secretaría de Cultura de Jalisco, el Seminario de Cultura Mexicana, el Centro INAH Jalisco, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, ICOMOS México y diversas instituciones universitarias.

Además, durante la jornada presencial se presentará el libro Patrimonio Cultural. El valor de la diversidad en el diálogo multidisciplinario, coordinado por la doctora Jessica Marcelli Sánchez. La publicación reúne investigaciones y reflexiones derivadas de las ediciones anteriores del CIPAC y busca fortalecer el intercambio académico entre especialistas en el campo del patrimonio.

El encuentro concluirá con la presentación del Ensamble Musical de la Banda del Estado de Jalisco, una forma simbólica de integrar la música como parte esencial de la memoria colectiva.

La participación en el congreso es gratuita tanto en su modalidad virtual como presencial. Quienes deseen asistir o seguir las conferencias en línea pueden registrarse a través del formulario disponible en docs.google.com/forms.

Programa Jueves 16 de Octubre — Jornada Virtual

09:00 – 10:00 hrs

Diferentes perspectivas del Patrimonio Arquitectónico

10:00 – 11:00 hrs

Patrimonio Cultural en memoria y acción: aportaciones de ICOMOS Jalisco

11:00 – 12:30 hrs

Método, diseño y plástica del espacio religioso contemporáneo de los siglos XX-XXI

12:30 – 13:30 hrs

Patrimonios y Diversidades

13:30 – 14:30 hrs

Etnomusicología e interculturalidad

Programa Viernes 17 de Octubre — Jornada Presencial

Sala Higinio Ruvalcaba, Ex Convento del Carmen

10:00 – 10:30 hrs

Acto Inaugural

10:30 – 11:20 hrs

Bebiendo la historia: el vino, mezcal y el Patrimonio Cultural

11:20 – 12:20 hrs

Herramientas para la defensa y gestión del Patrimonio Cultural en Jalisco

12:20 – 13:00 hrs

Nuevas perspectivas en el Patrimonio Cultural

13:00 – 13:30 hrs

Presentación editorial:

Patrimonio Cultural. El valor de la diversidad en el diálogo multidisciplinario

13:30 – 14:30 hrs

Patrimonio Cultural en el ámbito artesanal

16:00 – 17:00 hrs

Capillas de Indios y Hospitalitos: Memoria, Patrimonio Vivo y Conservación

17:00 – 18:00 hrs

Patrimonio Cultural en memoria y acción: aportaciones de ICOMOS Jalisco

18:00 – 18:30 hrs

Diálogo:

Gentrificación de centros históricos

18:30 – 19:30 hrs

Patrimonio Musical

19:30 – 20:00 hrs

Intervención Musical

Grupo invitado: “Ensamble de la Banda del Estado de Jalisco”

Clausura del evento

