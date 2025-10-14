La Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco debuta con jóvenes talentos del estado

La primera Orquesta Sinfónica ECOS Jalisco (OSEJ) debutará el próximo 18 de octubre en el Foro de Arte y Cultura, un ensamble integrado por 64 niñas, niños y adolescentes de entre nueve y 19 años provenientes de diez municipios del estado. La entrada será gratuita.

Impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco, la OSEJ forma parte de un ambicioso proyecto que busca descentralizar la cultura y crear un “ecosistema” artístico que acompañe el desarrollo de los jóvenes músicos desde los núcleos municipales hasta agrupaciones profesionales. Para este 2025, el proyecto cuenta con una inversión de 1.1 millones de pesos.

Yalissa Cruz Espino, jefa del programa ECOS, explicó la visión detrás de esta iniciativa. “Estamos impulsando durísimo esta idea que tuvo el Secretario de Cultura, Gerardo Ascensio, de darle un seguimiento, un ecosistema a estas agrupaciones que nacen en un núcleo, que nacen en los municipios. La idea es que las niñas, niños y adolescentes que ya tienen esta inquietud de seguirse desarrollando como músicos, puedan seguir teniendo un camino”.

Bajo la dirección del maestro Óscar Daniel García Silva, la OSEJ interpretará un repertorio que combina clásicos internacionales con piezas mexicanas. Entre las obras destacan Finlandia de Jean Sibelius, el Vals No. 2 de Dimitri Shostakóvich, Tríptico mexicano de Manuel Enríquez y Danzón No. 2 de Arturo Márquez.

El ensamble está compuesto por 17 violines, seis violas, seis violonchelos, cuatro contrabajos y una sección de vientos con clarinetes, flautas, oboes, fagotes, cornos franceses, trompetas, trombones y tuba, además de cinco percusionistas. Los integrantes fueron seleccionados por su preparación y compromiso, representando municipios como Yahualica, Autlán, Tlajomulco y Tonalá.

“Queremos crear una ruta formativa donde los niños comiencen en orquestas municipales, como la Orquesta Sinfónica ECOS Santa Cecilia, pasen a la OSEJ y, eventualmente, a agrupaciones profesionales como la Orquesta Filarmónica de Jalisco”, agregó Cruz Espino.

El proyecto contempla la futura creación de una banda sinfónica, un mariachi, un coro monumental y una orquesta de guitarras, todos de carácter estatal. Mientras que la OSEJ tendrá su sede en Guadalajara, otras agrupaciones podrían establecerse en municipios del interior, buscando que los jóvenes talentos puedan desarrollar sus carreras sin necesidad de migrar a la capital.

Agéndalo

Debut Sinfónico OSEJ: 18 de octubre, 19:00 horas

Foro de Arte y Cultura, Av. Fray Antonio Alcalde 1451, Guadalajara

Boletos gratuitos en taquilla.

MF