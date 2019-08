Fernando del Paso, desde una mirada íntima

Conocer a Fernando del Paso desde otra perspectiva, como la familiar, es la oportunidad que planea Paulina del Paso, hija del afamado escritor, quien alista un documental para compartir desde un mirada más íntima la vida y obra del ganador del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, en 2015.

Aún en proceso de edición del material audiovisual que ha recolectado sobre entrevistas hechas a su padre, Paulina, quien ha destacado como cineasta, asegura que será el próximo año cuando el documental esté listo y sea presentado para explorar diversas aristas del escritor que marcó a generaciones de lectores con obras como “Noticias del imperio” y “Palinuro de México”, por ejemplo.

La cineasta comparte que el documental también abordará parte de las estancias que Fernando del Paso tuvo en diversas partes del mundo, desde Guadalajara hasta París, en donde residió y creció Paulina y en donde acuñó momentos muy especiales en su familia.

“Desde hace mucho tiempo tenía esto en mente, empecé a filmar con esta idea los primeros materiales en 2007, en un viaje que hicimos a París, donde vivió mi papá un tiempo, visitamos lugares donde trabajó, por ejemplo. Después lo dejé en pausa y retomé el proyecto en 2011 con más material de su casa en Guadalajara, donde nació en la colonia Roma o de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, entre otros”.

El 14 de noviembre se cumplirá el primer aniversario luctuoso de Fernando del Paso y Paulina señala que la ausencia de su padre no ha sido fácil, por lo que recordar y sentir esa cercanía con su padre a través de un trabajo más personal será un ejercicio que, a la vez, permita a nuevos lectores adentrarse al legado que el escritor consagró en la narrativa mexicana con impacto en la literatura internacional.

“Tengo muchos deseos de estar conviviendo con él a través de estos materiales. Además de directora soy editora, es una etapa en la que estoy viendo otra vez estos materiales, recuerdo y descubro joyas que ya estaban ahí, tomo apuntes y más adelante tener más estructura, ahora es un primer acercamiento después de un tiempo de no verlo”.

Proyecto independiente

Paulina del Paso recalca que el documental es un proyecto totalmente personal e independiente al que se han sumado su pareja, editor y programador del Festival Mórbido, Abraham Castillo Flores, así como la fotógrafa Dariela Ludlow, sin embargo, no descarta en un futuro buscar fondos para la post-producción, por ejemplo.

“Habrá una parte más biográfica sobre la vida de mi papá, pero definitivamente está la relación padre-hija, es algo que me gustaría explorar, me da un poco de pudor, pero creo que es interesante ver a mi papá como el papá que fue fuera de cámaras, esa faceta me interesa, hay mucha complicidad, momentos difíciles como en cualquier relación, quizá eso lo haría diferente a todos los documentales muy buenos que hay sobre él”.

Ruta en espera

Paulina del Paso revela sus intenciones de emprender filmaciones en algunos de los lugares ligados íntimamente a su padre, por lo que en próximos meses emprenderá esta idea para sumar estos nuevos extractos al documental: “Hay tomas que me gustaría filmar, que decidiré conforme el material que voy teniendo y falte”.

A la espera de que el documental avance en su producción, edición y post-producción, Paulina del Paso considera que será en la próxima FIL cuando regresé a Guadalajara para sumarse al posible homenaje que se le brinde a Fernando del Paso con motivo de su primer aniversario luctuoso a través de la cátedra que lleva su nombre.

Recuerdos

Paulina relata que desde niña entendió el oficio de su padre, que era escritor, pero no fue hasta el despertar de su juventud cuando comprendió la relevancia de Fernando del Paso, del alboroto que causaba en sus lectores, de las pasiones que sus letras e historias provocaban, del legado que su ingenio marca en la literatura.

“Crecí en Europa cuando mis papás vivían allá y llegué a México hasta mis 18 años y en ese momento mi papá no era tan conocido, pero ahí entendí su impacto. La consciencia de que era escritor desde siempre la tuve, él trabajaba todos los días escribiendo, salía a la BBC y regresaba. Durante muchos años tuvo su escritorio en su recámara con mi mamá y yo dormía ahí en ocasiones especiales, él ponía una colcha y me decía que yo estaba en un tren del Expreso de Oriente”.

Saber más

Fernando del Paso

Nació en la Ciudad de México el 1 de abril de 1935. Su carrera abordó diversas facetas como la escritura, el arte, la diplomacia y la academia. Fue reconocido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara en diciembre de 2013. Tras publicar su primer libro, el poemario “Sonetos de lo diario” (1958), siguieron obras que lo consagraron por completo con su novela debut que transitaría en trilogía con “José Trigo”, “Palinuro de México” (1979) y “Noticias del imperio” (1987).

Desde 1992 hasta su muerte fue Director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de la Universidad de Guadalajara. En 2007 recibió el Premio FIL de Literatura y fue homenajeado por la misma Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2015.

Paulina del Paso

Egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), de la Ciudad de México. Ganadora del primer lugar en la categoría de cine experimental en el Festival Cuadro de México 2003 y una mención honorífica en la Segunda Bienal Inter-Americana de Video Arte del Centro Cultural IDB de Washington, por su cortometraje “Invasión doméstica” (2002). Su largometraje documental “La guerrera” (2011) participó en la novena edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y obtuvo el Gran Premio Zanate a Mejor documental en la cuarta edición del Festival de Cine y Video Documental Zanate.