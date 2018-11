El "Palinuro de México" navega a la eternidad

A las 9:05 horas de la mañana de ayer, el “Palinuro de México” navegó a la eternidad. Tras haber sido hospitalizado desde el martes debido a una úlcera estomacal, según informó su hija Paulina, el escritor Fernando del Paso falleció en Guadalajara.

La noticia fue dada a conocer por su hijo, Alejandro. La familia Del Paso, su esposa Socorro Gordillo junto con sus hijos Alejandro, Adriana y Paulina comenzaron prontamente los preparativos para los servicios funerarios realizados en la agencia Gayosso El Carmen.

Si bien se lamenta la pérdida del autor mexicano, sus letras quedarán para la posteridad. “La trascendencia de su obra es enorme. La narrativa de Fernando del Paso pertenece ya a la tradición de la gran literatura mexicana por su riqueza, variedad y complejidad”, afirma la doctora Guadalupe Sánchez Robles, profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara.

Orfebre de las letras

La investigadora agrega que Del Paso “fue un hombre de letras en todo el sentido de la palabra: de la A a la Z. Así se llama un precioso libro de poesía para niños: ‘De la A a la Z por un poeta’. Siempre se identificó con ese personaje de su novela histórica que recibió de su padre un alfabeto de plata y le dijo que según como se acomodaran esas veintiocho letras, se podrían escribir cartas de amor o condenas de muerte; la Historia Patria o la propia historia, para bien o para mal, con honor o con vergüenza”.

Fernando del Paso dominó el lenguaje en cada uno de sus libros, para Sánchez Robles, su propuesta principal es “el lenguaje como personaje. Su magistral dominio del idioma le permitió elaborar complicados juegos lingüísticos que constituyen su sello distintivo en novelas como ‘José Trigo’. Por otra parte, en ‘Noticias del Imperio’ revoluciona la novela histórica, tanto en su estructura como en su concepto”.

Alistan múltiples homenajes póstumos

Tras darse a conocer el fallecimiento del escritor Fernando del Paso, la Universidad de Guadalajara (UdeG) anunció que rendirá hoy un homenaje póstumo en el Paraninfo Enrique Díaz de León a las 13:00 horas.

Así mismo, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) lamentó la muerte del escritor y Premio Cervantes de Literatura 2015, quien para la edición 32 de la feria presentaría su nueva novela “La muerte se va a Granada”, publicada por el Fondo de Cultura Económica (FCE). La directora de la feria, Marisol Schulz, extendió su pésame a la familia del autor de “Noticias del Imperio”, al tiempo que dio a conocer que la feria del libro más importante en el idioma español le rendirá un homenaje.

Aunado a la presentación de su última obra, Del Paso también estaría presente en el homenaje a Juan José Arreola por sus 100 años, y en la entrega del Premio “Sor Juana Inés de la Cruz”, a Margo Glantz: “Eran las tres actividades públicas que tenía contempladas don Fernando, obvio esta noticia nos agarra desprevenidos, pero eso no significa que no hagamos el homenaje; al contrario, estamos viendo dónde y cómo se le hará un magno homenaje y no podría ser de otra manera sabiendo quién fue para México, el mundo y para la FIL de Guadalajara”, señaló.

El hijo del autor mexicano realiza los preparativos para los servicios funerarios de su padre. EFE

Por su parte, Bellas Artes dio a conocer que el viernes le rendirán un homenaje en dicho recinto de la Ciudad de México. Así mismo, el Fondo de Cultura Económica (FCE) señaló que hará lo propio.

El director de la editorial del Estado mexicano, José Carreño, comentó: “Fernando del Paso es el mayor novelista en México y en gran medida del mundo del libro en español”.

Recordó que el autor de “José Trigo” siempre tuvo una relación fraternal y una colaboración estrecha con el FCE. Acerca del libro “La muerte se va a Granada”, explicó que es una obra de teatro sobre la muerte de Federico García Lorca, que estaba planeado presentarse en la FIL, y en ese contexto se hará un homenaje al novelista, dramaturgo y artista.

El adiós a Fernando

Su hija invita a recordar a su padre a través de la lectura de su obra. EL INFORMADOR / E. Barrera

“Léanlo, disfrútenlo. Es la mejor manera de recordarlo”, dijo Paulina del Paso, hija del célebre escritor mexicano, en la explanada de la funeraria Gayosso.

A la velación acudieron amigos y familiares para otorgar el pésame a Socorro, su esposa y con quien escribió un libro de cocina mexicana. En la sala de velación estuvo visible un par de fotografías de Fernando, tomadas por el fotógrafo José Hernández-Claire, presente en el lugar.

Conforme avanzó la noche, el exterior del recinto fúnebre fue llenándose de arreglos florales para rendir tributo a Del Paso. Entre las coronas funerarias hubo ofrendas de la Rectoría General de la UdeG, del rector Miguel Ángel Navarro, de Secretaría de Cultura Federal, de Tonatiuh Bravo, además de coronas de amistades personales del escritor.

Letras de luto

“Ha muerto Fernando del Paso, el último de nuestros narradores gigantescos, ganador del Premio Cervantes. Soy de los miles que no olvidarán la vastedad y la humanidad de sus novelas”.

Alberto Chimal, Ensayista

“Despedimos con emoción al novelista mexicano y de todos nosotros Fernando del Paso, uno de los grandes clásicos de la lengua española quien llegó en cada una de sus obras hasta el fondo de las palabras”.

Sergio Ramírez, escritor y Premio Cervantes 2017

“Murió Fernando del Paso, me dicen. Un dandi, un escritor deslumbrante, un crack”.

Antonio Ortuño, escritor

“Mi más sentido pésame por el fallecimiento de Fernando del Paso, gran hombre de letras de nuestro país. Premio Cervantes, Nacional de Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura, y FIL en Lenguas Romances. Un abrazo solidario a sus familiares, amigos y a la comunidad literaria”.

María Cristina Cepeda, secretaria de Cultura

“Ha muerto Fernando del Paso, uno de los más grandes narradores de nuestro tiempo, autor de tres obras maestras, ‘José Trigo’, ‘Palinuro de México’ y ‘Noticias del Imperio’, portentosos universos verbales que seguirán confrontándonos siempre. Mi pésame a la querida Socorro y su familia”.

Jorge Volpi, escritor

“Lamento mucho el fallecimiento de Fernando del Paso. Novelista supremo, historiador de las religiones, Premio Cervantes, orgullo de México”.

Enrique Krauze, escritor

“Lamento el deceso de Fernando del Paso, figura central de las letras en español, que nos deja el invaluable legado de su obra, centrada en México, pero universal en sus alcances. Mi más sentido pésame a su familia. Descanse en paz el maestro”.

Lidia Camacho, directora del INBA