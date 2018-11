Fernando del Paso deja profunda huella en comunidad cultural de Jalisco

La Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) hace extensivas sus condolencias a familiares y amigos del diplomático y académico, Fernando del Paso, uno de los escritores más importantes de Latinoamérica.

La SC señaló que la comunidad cultural está de luto por la pérdida del poeta y narrador que escribió obras como José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio. Deseamos pronta resignación y consuelo ante su fallecimiento. Descanse en paz.

Por su parte, el Colegio Nacional lamentó también la muerte de este escritor mexicano reconocido mundialmente.

Refirió que Fernando del Paso ingresó a El Colegio Nacional el 12 de febrero de 1996. Su lección inaugural, Yo soy un hombre de letras, fue contestada por Miguel León-Portilla

Fernando del Paso Morante nació en la Ciudad de México en 1935. Cursó los bachilleratos de ciencias biológicas y económicas, y estuvo dos años en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su primera novela, José Trigo, fue publicada en 1966, año en el que obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia. En 1976 apareció Palinuro de México, la cual recibió el Premio de Novela México, el Premio Internacional Rómulo Gallegos (1982) y el Premio a la Mejor Novela Publicada en Francia (1985).

Su tercera novela, Noticias del Imperio apareció en 1986. De estas dos últimas obras existen traducciones al inglés, francés, portugués, alemán, holandés y chino.

En 1995 se publicó su cuarta novela, Linda 67; en 1998 La muerte se va a Granada, obra de teatro en verso sobre Federico García Lorca, y en 1999 Cuentos dispersos, libro editado por la UNAM.

Del Paso escribió también ensayo y poesía, como lo muestra una serie de poemas bajo el título Sonetos del amor y de lo diario, recientemente reeditado por El Colegio Nacional (ECN). Publicó dos pequeños libros en verso para niños: De la A a la Z por un poeta y Paleta de diez colores. Trabajó en diversas agencias de publicidad e incursionó en el periodismo cultural.

Vivió dos años en Estados Unidos (como participante del International Writing Program de la Universidad de Iowa City), 14 en Londres (como colaborador de la British Broadcasting Corporation) y ocho en París, donde se desempeñó como consejero cultural y después como cónsul general de México.

En 1991 le fue otorgado el Premio Nacional de Ciencias y Artes, y en 1998 fue nombrado miembro honorario de The American Association of Teachers of Spanish and Portuguese.

En 2007 le fue conferido el Premio FIL de Literatura, y en 2008 la Fundación Pedro Sarquis Merrewe le entregó el premio Pedro Sarquis Merrewe. Un año más tarde, el Príncipe Philippe, heredero al trono de Bélgica, otorgó al escritor la Orden de Comendador de la Corona.

Asimismo, Del Paso ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en calidad de miembro correspondiente en Guadalajara, Jalisco.

En 2010 la Universidad Autónoma de Querétaro lo condecoró con el Premio Internacional Hugo Gutiérrez Vega y, en 2012, el Comité Directivo de la Asociación Civil tabasqueña Juchimanes de Plata le otorgó el Premio Juchimán de Plata 2012 por sus notables méritos artísticos.

En abril de 2016, fue galardonado con el Premio Cervantes, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, "por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad, como hizo Cervantes en su momento".

OA