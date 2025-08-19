Inician construcción de nuevo acceso al Aeropuerto Internacional de Guadalajara

En el marco del Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029 del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que dio inicio a la construcción del nuevo acceso vial a la terminal aérea.

El proyecto contempla la urbanización de 17 kilómetros de vialidades, que se desarrollará en 3 etapas que incluyen:

Etapa 1 (2026): Un nuevo acceso vial de 6 kilómetros, que conectará la Avenida Adolf B. Horn con la terminal aérea.

El nuevo sistema vial contará con dos accesos principales: uno desde la Avenida Adolf B. Horn, y otro sobre la Carretera a Chapala en dirección a la terminal aérea. Asimismo, se construirá una nueva salida para la futura Terminal 2, a través de un paso elevado sobre Carretera a Chapala.

Estas vialidades se edificarán con concreto hidráulico y maquinaria de alta tecnología, lo que garantizará un alto nivel de desempeño, ofreciendo mayor comodidad y seguridad a los usuarios. En conjunto esta obra reducirá la carga vehicular de la Carretera a Chapala y mejorará la conectividad vial desde y hacia el aeropuerto.

"Uno de los principales retos para nuestros pasajeros ha sido el acceso al aeropuerto, y hoy iniciamos la construcción de una solución de largo plazo. Para GAP, escuchar y atender a los usuarios es una prioridad. Esta obra se enmarca en una visión integral de infraestructura que permitirá la expansión de la terminal aérea más importante del occidente del país y una de las principales de México. Nuestro compromiso es anticiparnos a las necesidades del futuro, ofreciendo soluciones que fortalezcan la conectividad, la eficiencia y la experiencia de viaje de millones de pasajeros que transitan por el Aeropuerto Internacional de Guadalajara", comentó Cryshtian José Amador Lizardi, Director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Este proyecto forma parte de la inversión quinquenal de 22 mil millones de pesos destinada por GAP para el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, que también incluye:

La c onstrucción de un nuevo edificio terminal, que incrementará en 73% la superficie destinada a pasajeros y aumentará significativamente la capacidad operativa.

La ampliación de la plataforma del edificio terminal actual con cuatro nuevas posiciones.

Durante 2024, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara atendió a 17.8 millones de pasajeros. Tan solo de enero a julio de 2025, registró 10.7 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento de 4.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

