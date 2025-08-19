Jalisco prepara a sus autores y letras para la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín

La literatura y los autores, la cultura, el cine e incluso la gastronomía jalisciense llegarán a las tierras colombianas para la próxima Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, que en su decimonovena edición tendrán a nuestro estado y a la Universidad de Guadalajara (UdeG) como invitados de honor en las diversas actividades de cultura y literatura, diálogos y artes que sucederán en la Ciudad de la Eterna Primavera del 12 al 21 de septiembre del presente año.

Diez días en los cuales habrá autores de todo el mundo, pero donde habrá una conversación especial entre los narradores jaliscienses y colombianos, un cercamiento desde las letras; la Fiesta del Libro y la Cultura se destacará en esta edición por la celebración de los 70 años de la publicación de Pedro Páramo, una novela capital en las letras latinoamericanas y que es muy apreciada en Colombia, y por celebrar el cumpleaños de la UdeG.

"Esta Fiesta nosotros la denominamos como arquitectura viva. Es un evento completamente gratuito y abierto al público, las personas acceden a él sin pagar nada", comentó Santiago Silva Jaramillo, Secretario de Cultura de Medellín. "Es fundamental la participación de Jalisco, y tendremos dos eventos muy importantes. Uno de ellos es la celebración del cumpleaños de la Universidad de Guadalajara, la cual es muy importante para nosotros en América Latina. Es fundamental en la academia regional, y más por lo que significa su participación en la Feria del Libro de Guadalajara (FIL). Para nosotros es una referencia cotidiana que revisamos constantemente, y va a ser muy significativo para Medellín tenerla aquí".

El Secretario hizo especial énfasis en que la Fiesta literaria de Medellín rendirá homenaje a los 70 años de la publicación de "Pedro Páramo", del jalisciense Juan Rulfo, uno de los escritores mexicanos más importantes -si no el más-, y cuya novela titánica no solo es relevante en nuestro país, sino en América Latina, y por la cual se siente un gran afecto en Colombia.

"Juan Rulfo es un elemento clave en la participación de Jalisco. Nos alegra muchísimo por lo relevante que es para nosotros este escritor, tanto como autor, como por lo cotidiana que es la lectura de Pedro Páramo en los colegios de Colombia y los colegios de Medellín", aseguró Santiago Silva Jaramillo. "Es muy importante para nosotros la participación de Jalisco".

La presencia jalisciense en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín se ubicará en un espacio específico: en el Auditorio Jalisco del Jardín Botánico y Parque de los Deseos de esta ciudad colombiana, donde habrá todo tipo de actividades para acercar a los medellinenses a la cultura de nuestro estado. Entre la agenda se destacan las proyecciones de cine estatal en títulos como "La arriera" de Isabel Cristina Fregoso, "La falla" de Alana Simões, "Sobre las olas" de Horario Alcalá, "La casa azul" de Claudio Callao, entre otras, conversatorios con editores independientes como Carlos Armenta, pláticas con escritores de las nuevas literaturas del estado, presentaciones de libros, muestras musicales, fotográficas y gastronómicas, ciencia, cultura y conocimiento.

Grandes momentos de la Fiesta será el evento "Aún en Comala", por los 70 años de "Pedro Páramo", en una conversación de Ernesto Lumbreras y Mauricio Echeverry, y "1925. La Universidad de Guadalajara y la educación popular", donde se dará una perspectiva histórica de nuestra casa de estudios y el papel de la educación, con la participación de Elisa Cárdenas, e Isabel Cristina Bernal.

"Para la UdeG, representada por Editorial Universitaria, la Librería Carlos Fuentes, y Cultura UdeG, es un honor que el Gobierno de Jalisco nos haya invitado a llevar a cabo esta aventura conjunta de estar como invitados de honor en Medellín", comentó Sayri Karp, Directora de Editorial Universitaria de la UdeG. "Sabemos que realmente es una fiesta, un encuentro muy importante de autores y para la industria editorial. Vamos a divulgar ciencia, hablar de la música de Jalisco, y obviamente la literatura. Estamos muy felices, y también de 'pre' celebrar los cien años de la Universidad que se cumplen este 12 de octubre".

Gerardo Ascencio Rubio, Secretario de Cultura de Jalisco, informó que a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín asistirán editoriales independientes pero también establecidas, entre las que destacan Mantis Editores, Impronta, Libros Invisibles, Espina Dorsal, Arquitónica, Salto Mortal, entre otras, además de que habrá 22 escritores jaliscienses que fueron seleccionados por común acuerdo entre todas las instancias participantes, como la Secretaría de Cultura, la UdeG, y Casa del Autor, con una inversión de 500 mil pesos. Algunos de los escritores presentes serán Hiram Ruvalcaba, Ernesto Lumbreras, Alejandro von Düben, Cecilia Eudave, Mónica Nepote, Paola Llamas Dinero, y Érika Zepeda.

"Jalisco llevará un contingente de escritores, escritoras, cineastas y artistas de diversas disciplinas para representar de lo que estamos hechos. Queremos dar a conocer una buena parte de la producción editorial que está sucediendo en Jalisco", mencionó el Secretario.

"Lo que buscamos, además de promover a nuestras editoriales y escritores, es promover la lectura", finalizó Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica en Desarrollo Social. "Sabemos que la cultura de libro, en específico la literatura, es una excelente herramienta para recuperar comunidades. Yo creo que tenemos mucho que copiarles a Medellín como ciudad en tema de promocionar la lectura. Queremos hacer este intercambio de ideas y políticas públicas, porque en Medellín se lee un promedio de 6 libros al año. Acá en Guadalajara se lee un promedio de tres. Lo que queremos es promover el libro, es una herramienta para la recuperación de la paz, de la expresión artística en nuestros niños y jóvenes".

