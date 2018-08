Exposición de Frida Kahlo en Londres rompe récord en venta de boletos

La exposición "Frida Kahlo: Making her self up" se convirtió en una de las muestras más icónicas del Victoria & Albert Museum de Londres, Inglaterra, al vender más de 20 mil boletos en preventa y romper récord en el primer día de exhibición.

La subgerente de Relaciones Públicas y Prensa de Anglo Arts, Elisabeth Lastschenko, detalló que el primer día de la muestra rompió récord con la mayor cantidad de boletos vendidos en un solo minuto y en un solo día.

Debido a la demanda y gran aceptación de los ingleses, Victoria & Albert Museum ampliará su horario a las 19:00 horas durante el mes de agosto, para que los visitantes puedan apreciar la muestra que presenta objetos personales e íntimos de la artista mexicana.

"La respuesta del público dijo, ha sido muy buena y los visitantes salen emocionados ya que estamos acostumbrados a exposiciones de Frida Kahlo como artista, pero ésta por primera vez habla de Frida la mujer, de quién es ella y su vida personal, desde su niñez hasta su muerte", se dio a conocer en un comunicado difundido por la Secretaría de Cultura.

"Frida Kahlo: Making her self up" presenta cerca de 200 objetos personales de la famosa pintora: extractos de sus diarios, dibujos nunca publicados, cartas que escribió a Diego Rivera, a sus médicos y amigos cercanos, además de frascos de medicina, piezas de maquillaje y joyería, así como su famosa bota pintada de rojo.

Así como piezas que fueron descubiertas en 2004 en armarios y almacenes de la Casa Azul, que permanecieron cerrados por 50 años y que se exhibieron al público en la exposición "Las apariencias engañan: los vestidos de Frida Kahlo".Una selección de ese acervo por primera vez viajó al extranjero en esta muestra, cuyo montaje tardó siete semanas y abrió al público el 16 de junio pasado en el Victoria & Albert Museum donde estará en exhibición hasta el 4 de noviembre.

OA