Exposición sobre Frida Kahlo rompe récord de preventa en Londres

La exposición de Frida Kahlo en el museo Victoria & Alberto (V&A) tiene localidades agotadas en las próximas tres semanas y rompió el récord de preventa con 20 mil boletos vendidos en línea durante las primeras dos semanas.

De acuerdo con fuentes del V&A, el récord previo en la preventa fue de dos mil boletos en exposiciones muy taquilleras como David Bowie, cuando abrió en marzo de 2013 en el museo de artes decorativas y diseño más grande del mundo.

El primer boleto de entrada disponible es para el próximo 8 de julio, con un costo de 16 libras (21 dólares) por adulto.

La exposición "Frida Kahlo: Making Her Self Up" (Frida Kahlo: Inventándose a sí misma") presenta los icónicos vestidos de la pintora mexicana, los corsets y una pierna prostética, que por primera vez salieron de México a un país extranjero.

La exposición que abrirá al público el día de mañana es una de las más esperadas del calendario cultural 2018 y la pre-inauguración para la prensa se realizó en medio de una gran expectativa.

En entrevista, el director de los museos Dolores Olmedo y Anahuacalli de México, Carlos Phillips Olmedo, explicó el fenómeno de Frida Kahlo a 64 años de su muerte.

"A mí me da mucho gusto y se me hace muy útil y es un orgullo que podamos enseñar lo que es México (...) Somos un país que tiene una cultura muy antigua, muy profunda y creemos en nuestro potencial que nos da esa base cultural", señaló.

Phillips Olmedo explicó que "Frida tiene una iconografía y Diego tiene una iconografía y un arte enorme. Yo creo que es el pintor del siglo XX mexicano que más va a perdurar en los libros de cultura por su arte y sus murales".

Entre las piezas más icónicas figura el vestido de Tehuana colgado del centro en la última sala que aparece junto a fotografías tomadas por Nickolas Muray, con quien Frida Kahlo mantuvo una relación amorosa intermitente durante una década.

El V&A recreó el sufrimiento físico de la pintora debido a la polio y al accidente de trolebús, a los 18 años de edad, que la dejó postrada a una cama durante largos periodos.

"Si Frida hubiera tenido un accidente hoy tal vez también se hubiera podido morir por lo que sufrió: no solo se fracturó la pierna en ocho partes, le perforaron la pelvis, la polio. Sufrió toda su vida y tuvo mucho dolor", recordó el coleccionista.

El Museo Frida Kahlo (La Casa Azul) prestó más de 200 objetos que reflejan su dolor físico, pero también su alegría por vivir.

"No importa qué tan mal te vaya, vale la pena vivir, y vale la pena vivir intensamente. Y ese es un mensaje fuertísimo y yo creo que el mayor pilar que tuvo fue Diego (Rivera)," aseguró Phillips Olmedo.

Tras la muerte de Kahlo en 1954 sus pertenencias fueron almacenadas bajo llave por instrucciones de su esposo Diego Rivera y redescubiertas 50 años después en 2004 en un baño de la Casa Azul, donde la pintora nació y murió.

La muestra en el V&A presenta la relación de los vestidos de Frida Kahlo al lado de pinturas como "Autorretrato con monos" (1943) y fotografías en las que la pintora luce las prendas mexicanas de Tehuana que definieron su estilo.

