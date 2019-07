"Eventide" te pondrá a soñar

Días de mucho circo se viven en Guadalajara, con el Festival Internacional de Circo Periplo, el cual comenzó el 29 de junio y culminará el próximo 7 de julio. Dos invitados internacionales para esta edición son Kyle Driggs y Andrea Murillo, quienes presentarán su espectáculo “Eventide”, además de participar en la gala estelar y ofrecer un taller de cinco días.

En entrevista, Kyle nos compartió cómo surgió su colaboración con Andrea: “Nos conocimos en Nueva York, Andrea bailaba en la Martha Graham Dance Company y yo trabajaba con el Cirque du Soleil, como artista de circo. Teníamos carreras individuales en dos diferentes tipos de arte. Nos enamoramos y comenzamos nuestra relación personal, pero luego quisimos empezar a trabajar juntos. Es la versión breve”, comenta.

Sobre sus espectáculos, Andrea señala: “Mucho de nuestro trabajo tiene una línea narrativa. Nos inspira el drama en el circo, con las relaciones: no solo con las personas, con los objetos y los espacios”.

En particular, sobre el show “Eventide” Kyle adelanta: “Tomamos esta idea de nuestra relación, cómo somos como seres humanos dentro de una relación. Examinamos el lado narrativo y el lado de la vida real para hacer teatro. Es muy honesto en cómo lo transportamos al escenario. Estos tres mundos (danza, circo y teatro) se combinan. Yo llevo el circo, Andrea la danza: Ponemos atención a ese espacio en medio, cómo contar historias con esos formatos de arte. De ahí sale el elemento teatral”.

Un elemento al que recurren (con el malabarismo y para bailar) son los paraguas: “Muchos de los objetos que usamos en la pieza para manipular son lo que llamamos ‘objetos humanos’. Son cosas que los seres humanos usan en su vida cotidiana, como los paraguas, sombreros, bastones. Buscamos ese tipo de objetos para encontrar maneras de utilizarlos que resulten fantásticas. Ahí entra el circo y la danza. La reacción de la gente siempre es de sorpresa, hay algo de misterio y de extrañeza. Por lo regular no tienen idea de que estos objetos puedan usarse de una manera bella, con movimientos para expresarnos de otra forma”, comentó Kyle.

Andrea recordó su acercamiento al circo y su formación en la danza: “Nací en Puerto Rico, cuando me mudé a Estados Unidos empecé a estudiar danza en la escuela pública. El baile entró en mi vida como una sorpresa. Desde los cinco años empecé a bailar, siempre ha sido mi lenguaje. Trabajé varios años con la compañía Martha Graham, luego me mudé a otra compañía Punchdrunk, con el show ‘Sleep No More’: Ahí fue más contemporáneo el trabajo, con Martha Graham era más clásico. ‘Sleep No More’ me inspiró mucho para contar mis propias historias. Me pregunté cómo llevar la condición física al siguiente nivel: sorpresa, misterio, lo surreal”. Ahí empezó a trabajar con artistas de circo, cuando conoció a Kyle.

Kyle Driggs y Andrea Murillo también participarán en la gala estelar del festival, el sábado 6, con números individuales: Andrea presentará “Gusano”, donde recurre a estilos que aprendió desde la danza clásica con inspiraciones de realismo mágico; por su parte, Kyle presentará un número solista de malabarismo.

Cabe señalar que Kyle también impartirá el seminario Malabarismo espacio en movimiento, para nivel intermedio y avanzado. Desde hoy ya hasta el 5 de julio serán las sesiones (15 horas en total). Para ambos la enseñanza es otra faceta de su carrera. En las sesiones Kyle presentará elementos básicos del malabarismo: “La técnica y su entendimiento, búsqueda de nuevas ideas para trabajar y cómo juntar todo eso en un acto para presentarlo como un número frente al público. Comparto ideas, técnicas y métodos de aprendizaje que he aprendido”, finaliza.

