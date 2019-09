Entre la ópera y la zarzuela

El tenor mexicano Javier Camarena alista su próxima presentación en Guadalajara, donde cantará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ). La sede será la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. En la batuta estará el joven director Iván López Reynoso, quien platicó vía telefónica sobre el repertorio que interpretarán: “Será una selección del repertorio operístico italiano, la primera mitad, y de zarzuela española, en la segunda”.

Para abrir boca estará la “Obertura de Guillermo Tell”, de Rossini: continúan piezas de Bellini, “Don Pasquale” de Donizetti, “El elíxir del amor”, (“de los caballitos de batalla de Camarena”, agrega el entrevistado), “La fuerza del destino” de Verdi. El cierre de la primera sección antes de la pausa será con tres piezas de “La bohemia” de Puccini.

El idioma español llegará tras el intermedio, con “La boda” de Luis Alonso de Giménez, “Los gavilanes” de Guerrero, además de otras piezas de Sorozábal, Chapí y Serrano. Para el director, el repertorio de la música orquestal cantada siempre ha sido de importancia. Además de la ópera, Iván ha querido incursionar en la zarzuela, género emblemático de la música española. Su trabajo lo ha llevado a dirigir en los teatros más importantes de zarzuela en España, como el Teatro de la Zarzuela, donde dirigió una gala también con Javier Camarena.

En esta visita a Guadalajara, López Reynoso dirigirá más conciertos con la OFJ, entre ellos un concierto didáctico. Iván regresa al frente de la OFJ luego de tres años de ausencia: “He tocado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco en las tres etapas de mi carrera”. Sobre los ciclos de su joven carrera (nació en 1990), el director visitó Guadalajara poco después de haber debutado, en 2012. En 2015 y 2016 regresó para dirigir varios conciertos, luego de su debut internacional en 2014. Ahora llega un par de años después de su nombramiento como primer maestro de capilla, del Teatro Estatal de Braunschweig, en Alemania, ciclo que recientemente cerró para incorporarse a la OFUNAM en 2020 como director asociado: “Es mi primer nombramiento dentro de México”.

Siempre al día

Sobre su carrera, el músico resaltó la importancia de la preparación: “Yo estudié instrumentos, canto, dirección, y tuve la suerte de que me dieron oportunidades muy temprano. Es un respaldo que sin la preparación no valdría mucho. Lo que recomiendo a los jóvenes es que no dejen de seguir estudiando, sobre todo ahora en donde la rapidez que nos da el siglo XXI hace parecer que todo es inmediato, cuando no es así. Sobre todo en la música, necesita mucho espacio, mucho tiempo. Y no dejar de trabajar. Por ejemplo, incluso ahora después de esta entrevista continuaré estudiando una partitura que dirigiré”.