Elisa Carrillo te compartirá sus secretos

Elisa Carrillo está en lo más alto de la danza mundial. La bailarina mexicana, nacida en Tlaxcala, celebra en nuestro país el haber recibido hace pocos días el Benois de la Danse, en Rusia, el premio más prestigiado en la disciplina. La nominación vino por su interpretación de “Julieta” en el ballet de “Romeo y Julieta”, con coreografía de Nacho Duato. Destaca que unas semanas antes y en el mismo país, recibió el premio Alma de la Danza, también por su trabajo como primera bailarina del Staatsballett Berlin, en Alemania.

Vía telefónica, desde la Ciudad de México donde ofreció una conferencia, la bailarina platicó en exclusiva con este medio sobre el reconocimiento: “Nunca me lo hubiera imaginado, no soñé que iba a pasar. Todavía me cuesta asimilarlo, pero hace que disfrute mucho mi carrera. Me doy cuenta de que todo el esfuerzo, todo el sacrificio ha valido la pena. Me llena, me motiva a seguir luchando y ser mejor. Que lleguen los premios es maravilloso, me siento honrada y agradecida”.

Agrega que “el premio es un gran reconocimiento, me siento bendecida. Me llena de mucha energía para seguir luchando y poniendo el nombre del país en alto. Espero que motive a nuevas generaciones, a niños y jóvenes para que vean que pueden lograr lo que se proponen, no solo en el ámbito de la danza. Es un premio que se lo dedico a mi país con mucho cariño. Seguiré trabajando para lograr más cosas”.

Carrillo llegará a nuestro país para la segunda edición de festival Danzatlán, un encuentro para apreciar y promocionar la danza. Una actividad estelar del encuentro es la “Gala Elisa y Amigos”, que se celebrará el próximo 2 de junio en el Auditorio Nacional de la capital del país, como parte de la inauguración de Danzatlán: “Vamos a tener diferentes actividades en la Ciudad de México, en el Estado de México, con personalidades de la danza. Habrá clases magistrales y eventos entre el 2 y el 13 de junio”.

El evento contará con la participación de bailarines del Staatsballett Berlin, Semperoper Dresden Ballet, Mariinsky Theater Ballet, Miami City ballet y el Bolshoi Ballet, entre otros.

A largo plazo, Elisa planea crecer Danzatlán a nivel nacional: “Lo que deseo es que siga creciendo el festival, que sea reconocido internacionalmente por los artistas, incluso que personas puedan venir a México, que tenga una proyección internacional. Que siga creciendo, que no se quede solo en la Ciudad de México y lleguemos a cualquier rincón del país”.

Compartirá con los tapatíos

Su participación en Danzatlán no será la única ocasión en que la artista conviva con los mexicanos. Y es que Elisa participará en el congreso de la ISPA (International Society for the Performing Arts), que mañana miércoles 29 de mayo se realiza en nuestra ciudad: “Me invitaron para hacer una conferencia, hablaré sobre mi carrera, sobre lo que estoy haciendo y el impacto que puede tener mi trayectoria. Es una charla, sobre todo eso. Formo parte del evento y para mí es un gran gusto estar invitada y visitar Guadalajara”.

La bailarina participa dentro de la sección “Narrativas de las próximas generaciones”, una idea que va de la mano con sus esfuerzos de divulgación de la danza en México. Sobre la importancia de poner énfasis en el acercamiento al arte, Elisa comentó: “Creo que es muy importante. Las nuevas generaciones son el futuro de nuestro país, creo que es elemental concientizar desde muy pequeños, uno debe de aprender, acercarse al arte y a la cultura”.

“Eso puede hacer que las próximas generaciones crezcan con otro respeto, otro tipo de seres humanos, que sean más sensibles. Me parece algo muy importante pensar el futuro de las nuevas generaciones”, apuntó.

El papel del arte en la educación es importante, aunque no sea la carrera a la que nos dedicamos: “Hay que apreciarla, no es necesario dedicarnos a una carrera artística para acercarnos, conocer el arte, vivirlo. Se puede ser profesionista en otras cosas, pero el arte es algo que debería de formar parte de cada familia, de la sociedad. Es muy valioso, en cualquier ámbito en el que estemos debemos acercarnos al arte”.

Mesa de diálogo de altura

La charla que Elisa Carrillo ofrecerá en el marco del ISPA está llamada a ser una de las actividades imperdibles de un evento que ya tiene impacto global.

Se llevará a cabo mañana miércoles 29 de mayo en punto de las 12:45 horas en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. La plática lleva por nombre “Narrativas de las próximas generaciones”.

Elisa Carrillo comparte mesa con: