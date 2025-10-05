Guadalajara: la ciudad que respira arte

Guadalajara es capital cultural de México porque late al ritmo de sus tradiciones y respira la frescura de lo nuevo. Es una ciudad que celebra la memoria del pasado y, al mismo tiempo, imagina -y forja- futuros posibles en cada escenario, galería o festival que colorea de vida sus calles.

El arte no se exhibe únicamente, sino que se vive; no se contempla desde la distancia, sino que se comparte como un vínculo común. Así, entre el eco de la tradición, el rostro de la mexicanidad y la experimentación contemporánea, Guadalajara reafirma su destino: ser un corazón cultural que ilumina al país y que, con fuerza creciente, comienza también a dialogar con el mundo.

La relevancia cultural de Guadalajara se explica por la combinación de varios factores. En primer lugar, su herencia viva, representada por expresiones como el mariachi y el tequila, símbolos universales de México, mantiene un vínculo fuerte con sus raíces. A ello se suma una infraestructura cultural robusta, con espacios emblemáticos como el Museo de las Artes (MUSA), el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) y el Hospicio Cabañas, declarado Patrimonio de la Humanidad.

En la Perla Tapatía destacan los grandes eventos de escala internacional: el Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional del Libro, pero además de eso, festivales que han forjado la escena cultural de nuestra ciudad. Eventos como el Festival Cultural de Mayo, ART WKND GDL y la gala “Despertares” con la que Isaac Hernández ha puesto por lo alto el nombre de Jalisco en el mundo.

La ciudad, así, se nutre de una escena creativa emergente que posiciona a Guadalajara como semillero de innovación artística, semillero del que EL INFORMADOR ha sido testigo en sus páginas, desde los eventos consolidados -como el Festival de Mayo-, hasta los que están abriéndose paso hacia el futuro.

Tres décadas de historia

Desde hace 28 años, el Festival Cultural de Mayo ha sido uno de los grandes escaparates de la ciudad. Cada primavera, Guadalajara recibe a artistas de todo el mundo en un encuentro que combina música, danza, teatro, artes visuales y literatura. Su programación ha traído a figuras de talla internacional y ha consolidado un espacio donde conviven expresiones clásicas con lenguajes contemporáneos.

El festival ha sido clave para el posicionamiento de la ciudad como un destino cultural de primer nivel: sus escenarios -el Teatro Degollado, el Hospicio Cabañas y plazas públicas- se convierten en foros abiertos a públicos diversos, reafirmando el carácter inclusivo y cosmopolita de la urbe.

EL INFORMADOR ha escrito la historia del Festival de Mayo desde el día uno: “Actividades de música y danza unidas a las expresiones humanas de fiesta y alegría, son lo que se espera desde hoy viernes en la inauguración de la primera edición del Festival Cultural de Mayo Jalisco 1998, perfilado como un evento que a lo largo de ocho días será accesible para todo público que desee acercarse a la cultura y sus expresiones artísticas, con el fin de recrearse y esparcirse en un medio sano capaz de educar y mover sensibilidades”, escribió esta casa editorial el viernes 22 de mayo de 1998.

El brillo de la danza internacional

Otro de los momentos que han colocado a Guadalajara en el mapa cultural es la gala “Despertares”, concebida y dirigida por el bailarín tapatío Isaac Hernández, primer mexicano en recibir el premio Benois de la Danse y actual bailarín principal del American Ballet Theatre de Nueva York.

La gala no es un espectáculo más: es un encuentro multidisciplinario de primer nivel que reúne a las grandes estrellas del ballet mundial y de otras artes escénicas en un sólo escenario. Desde su primera edición, “Despertares” ha buscado acercar la excelencia de la danza internacional a públicos mexicanos y, al mismo tiempo, inspirar a nuevas generaciones de artistas locales.

“A cinco meses del nombramiento de Isaac como Primer Bailarín del Ballet Nacional de Holanda, el joven prodigio anuncia la realización de la gala ‘Despertares’, el 9 de agosto en el Auditorio Nacional, donde participarán 11 compañías”, escribió EL INFORMADOR en mayo del 2014.

Isaac Hernández juega un papel doble: es anfitrión y curador, pero también símbolo de lo que representa Guadalajara en el panorama cultural. Formado desde niño en un patio de su casa por sus padres, logró conquistar los escenarios más exigentes del mundo y, al regresar con este proyecto, convierte su éxito individual en un vehículo colectivo de impulso cultural. “‘Despertares Impulsa’ comienza su andar en Guadalajara, con actividades que se extenderán hasta el 20 de julio, teniendo como escenario principal el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Esta iniciativa educativa alrededor de la danza tiene como principal impulsor a Isaac Hernández, bailarín tapatío reconocido internacionalmente por su talento e incansable buscador y sembrador de nuevos talentos”, escribió esta casa editorial en julio del 2019.

La gala “Despertares” ha funcionado como plataforma de formación y visibilidad: además de las funciones espectaculares, durante varios años ofreció talleres, conferencias y clases magistrales gratuitas para jóvenes talentos, otorgando incluso becas para estudios internacionales. De esta forma, no solo ha traído a Guadalajara un espectáculo de clase mundial, sino que ha generado un semillero de futuro artístico para México.

Guadalajara es hoy una ciudad que se reconoce a sí misma como capital cultural de México porque ha sabido equilibrar lo local con lo global, lo popular con lo contemporáneo. En sus calles conviven las raíces de una tradición centenaria con la frescura de nuevas generaciones creativas. Ya sea a través de festivales con décadas de historia o de plataformas emergentes que la conectan con el mundo, Guadalajara demuestra año con año que la cultura no es solo su patrimonio: es su motor de identidad y su carta de presentación al futuro. La cultura seguirá escribiéndose, y EL INFORMADOR será testigo de los nuevos cambios que traiga el tiempo.

El nuevo rostro del arte contemporáneo

Guadalajara ha encontrado en ART WKND GDL un escaparate ideal para mostrar la fuerza de su escena artística. Este encuentro, que reúne a galerías, museos, estudios, artistas, diseñadores y arquitectos, se ha consolidado en pocos años como el evento de arte contemporáneo más importante de la ciudad y un preludio de la Semana del Arte en Ciudad de México, encabezada por Zona Maco.

Antes de convertirse en una plataforma formal, Guadalajara vivió la experiencia de PreMaco, un encuentro más íntimo y espontáneo que surgió alrededor de 2015 y tomó fuerza en 2022 con una edición celebrada del 3 al 5 de febrero. En ese entonces, artistas y galerías abrían sus puertas a visitantes nacionales e internacionales, en un ambiente relajado y cercano. El formato se caracterizaba por visitas a estudios, exposiciones pequeñas y convivencias que combinaban arte, música, tequila y hospitalidad tapatía. Ese espíritu comunitario marcó un precedente: mostró que existía interés por explorar la escena artística local antes de la feria más grande del país. PreMaco fue, en cierta forma, la semilla de lo que después se transformaría en ART WKND GDL.

La primera edición oficial de ART WKND GDL se celebró del 2 al 5 de febrero de 2023. Con una organización más sólida y respaldo institucional, el encuentro dejó de ser un ejercicio informal para convertirse en un fin de semana completo dedicado al arte contemporáneo. El cambio de nombre simbolizó también un salto en ambición y en visibilidad internacional.

La plataforma ha recibido el respaldo de instituciones como la Secretaría de Turismo de Jalisco, el Fideicomiso de Turismo del Área Metropolitana y el Ayuntamiento de Guadalajara, además de colaboraciones con medios de alcance internacional como Architectural Digest y Vogue México y Latinoamérica, e incluso marcas como Porsche. Con una programación diversa que incluye exposiciones en galerías, museos y espacios independientes, ART WKND GDL muestra el vigor creativo de la ciudad. A través de propuestas que cruzan la tradición con la innovación, el arte con la arquitectura y el diseño, el festival se ha convertido en un motor que conecta a artistas locales con la escena global.

Cabe señalar que, en 2023, GDL ART WKND se presentó bajo el nombre FIRST GDL ART WKND, con el objetivo de marcar la transición de PreMaco hacia su nueva identidad; a partir de 2025, adopta oficialmente su nombre actual.

Sobre esta fiesta de arte contemporáneo, este diario publicó en enero del 2024: “Se destaca la importancia de este movimiento colectivo, en el que participan museos, galerías y espacios independientes, unidos para desarrollar actividades artísticas previas a las ferias de arte en la Ciudad de México. Antes de este encuentro y de la colaboración de los diferentes espacios, se conocía como PreMaco, pero desde la edición de 2023 adoptó el nombre FIRST GDL ART WKND. Actualmente, GDL ART WKND se ha consolidado como un escaparate relevante para la ciudad, ya que las galerías participantes atraen a creativos de distintas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos y Europa”.

