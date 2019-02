El dulce sabor de enseñar y aprender

Ayer More Repostería albergó un evento donde los estudiantes que culminaron el más reciente diplomado en repostería recibieron sus diplomas, además de presentar una selección de postres a los asistentes. Con una periodicidad dominical, un grupo de siete jóvenes chefs cursó 90 horas de clases prácticas, en las que recibieron cerca de 60 recetas de postres, tanto los clásicos bien conocidos para el paladar mexicano como otros platillos no tan frecuentes en el menú. Héctor Uvence, Cecilia Machado, Sofía Uvence y Natalia Uvence fueron los chefs encargados de impartir las sesiones, en las mismas instalaciones de la repostería.

Héctor Uvence resaltó la importancia de conocer el contexto de cada uno de los platillos, pues las recetas evolucionan con el paso del tiempo. En la ceremonia, los chefs recién graduados explicaron el par de postres que realizaron para los invitados, con énfasis en su origen y en la variante que presentaron. Un ejemplo de ello es el mousse, típica espuma de creación francesa, que para la degustación tuvo una receta con un perfil verde, con pistache y aguacate. El objetivo es que los estudiantes sepan la preparación de los postres de línea, a la par de otros más exóticos.

Sofía Uvence, quien además es nutrióloga, abundó en las características de los conocimientos que imparten, gracias a esa doble faceta: un objetivo de sus programas es demostrar que se puede hacer una buena fusión al combinar los sabores dulces para el gusto en el paladar, y al mismo tiempo comer algo nutritivo. Entre las actividades de la repostería también hay sesiones en las que presentan postres especiales para diabéticos.

En el rubro de la docencia, More Repostería ofrece variedad para los interesados, desde sesiones aisladas de seis horas en las que los asistentes aprenden a realizar una receta en particular, hasta los diplomados en los que profundizan en un área de la gastronomía, como el de repostería. Sofía Uvence agregó que incluso hay clases para niños entre seis y 12 años: se trata de las clases de “mini chefs”.

En su mayoría, comentó Sofía, los asistentes buscan la especialización con miras al crecimiento laboral, aunque también hay quien asiste con la única finalidad de aprender las recetas como hobby.

Las fechas de apertura de cursos las publican constantemente en su página de Facebook (Cursos de Repostería y Cocina Gourmet Guadalajara).

Mariela Vásquez, una de las alumnas, fue quien habló durante la entrega de los diplomas, agradeció la dedicación de los docentes y la amistad surgida en las sesiones. Sobre su interés de cursar el diplomado, dijo: “Me gusta mucho la repostería, ahorita no me dedico al cien por ciento, pero es mi pasión, me gustaría poner algún negocio”.