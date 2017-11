Dos clásicos literarios traídos a la calle

Shakespeare y Cervantes son dos grandes clásicos de la literatura mundial, pilares de la tradición inglesa y española. Durante siglos sus caminos se han entrecruzado, y el Festival Cultural Sucede tendrá una encarnación más de este diálogo, ahora también con la modernidad. Se trata de la puesta en escena “Shakespeare versos Cervantes” de Teatro Babel, con dramaturgia de Aurora Cano.

Sobre esta próxima función, Cano comentó en entrevista que el montaje nació el año pasado, cuando recibió la propuesta de homenajear a ambos autores en el Festival Internacional Cervantino “por los aniversarios de las muertes de Shakespeare y Cervantes hace 400 años. Me interesaba desarrollar un proyecto que mostrara el trabajo de estos grandísimos escritores, sino que los pusiera a dialogar con la realidad contemporánea, sobre todo con el México de estos momentos”.

A casi medio milenio después de su creación, las obras de teatro de William Shakespeare y las novelas de Miguel de Cervantes siguen vigentes en muchos aspectos: en otros nos demuestran un contraste, señaló Aurora: “De alguna manera la grandeza de sus obras siguen, pero también hay un opuesto: ¿qué de su ideología permanece, y qué choca de la manera en que se vivía en esa época? Hay un desencuentro ideológico, había ideales en términos políticos, amorosos. La gente podía no lograrlos, pero existían. En esta época parece que todos los paradigmas terminaron. Las palabras son muy significativas: el honor, es un concepto que ya no existe, la gente no se pregunta si lo que hace es honorable o noble. Ya no son códigos de comportamiento”.

Una obra adaptada a nuestro tiempo

El protagonista de la obra es un gobernador corrupto, sin referencias directas a exgobernadores de los estados mexicanos: “Es un obra de ficción, no hay elementos de la realidad. En ese mundo de la tempestad están cautivos los personajes, se provoca un encuentro donde se evidencia ese choque de ideologías entre cómo ve la vida un gobernador corrupto de esta época y cómo la veían estos dos creadores. Es una parodia, evidentemente el choque es ridículo… Sirve para reflexionar sobre nuestra manera de pensar”.

“Sí hay un cierto nivel de adaptación, las conjugaciones están modificadas. Nosotros no hablamos con el ‘vosotros’. Es una ligera adaptación, pero no en el resto del lenguaje. Toda la sintaxis original, toda la estructura de ese lenguaje barroco está respetada. Para mí la riqueza del lenguaje refleja la ideología. Si en el barroco le queríamos decir a alguien que lo amábamos, había una complejidad en decirlo, fuera un soneto u otra manera.

Ahora enviamos un emoticón”. Con Shakespeare la traducción permite actualizarlo más fácil: “A la hora de traducirlo al español hay una posibilidad de modernizarlo”.

Para los actores en escena, es un reto retomar fragmentos de Cervantes y Shakespeare: “Siempre es complicado para los actores meterse en textos clásicos. La obra tiene dramaturgia de mi parte, pero es un entramado de ellos dos”.

Sobre la producción, Aurora comentó: “Hay dos versiones de la puesta: la que llevaremos a Guadalajara es la que se presentó en el Cervantino, pensada para un espacio grande y para un posible público incidental que se topa la obra en la calle. Hay otro formato de sala, para teatro y para público teatral. Desde su origen se pensó en las dos maneras de presentarse”.

“Shakespeare versos Cervantes”, dentro del Festival Cultural Sucede, sábado 4 de noviembre, 20:00 horas, Plaza Expiatorio.