Sucede inaugura con un mar en el aire

La segunda edición del Festival Cultural Sucede tendrá en su noche de inauguración a la compañía francesa Plasticiens Volants, especializados en teatro de calle con un espectáculo de gran formato. Alrededor de la Glorieta Minerva, y sobre el cielo tapatío, una serie de globos aéreos gigantes surcarán el aire para contar una historia marítima.

Fabien Chamakoff, codirector de la compañía, platicó en entrevista: “El espectáculo que llevaremos es ‘Perla’. Siempre creamos los shows con globos inflables, con elementos que vuelan. También hacemos disfraces para los personajes, otros elementos, algunos desde el suelo. Todo está creado por nosotros, hecho a mano. ‘Perla’ es sobre el mundo marítimo, pero no en la parte debajo del mar, sino en el aire. La gente se encontrará inmersa en un acuario en el aire, en el viaje de la perla nos topamos con diferentes animales del mar, cuando la perla se sale de su concha, es un viaje un tanto humano. Es como dejar nuestro ser original y descubrir el mundo, llegar tan lejos como podamos para entenderlo. Queremos compartir esa sensación, es una manera de mostrar ese punto de vista sobre diferentes animales”.

Una meta de Plasticiens Volants desde sus inicios ha sido presentar espectáculos que narren una historia: “Nuestros espectáculos por lo regular son sobre viajes. El de ‘Perla’ es sobre el mundo marino, pero hay otro que es un viaje por las maravillas del mundo. Otro es un viaje de la humanidad hacia el big bang, para encontrar esa chispa inicial”.

De su manera de montarlo cada presentación, Fabien dijo: “Al tener el show en el aire, el espacio de nuestro escenario no es fijo, somos libres de crearlo. No hay manera de estar ‘al frente’; se puede ver desde cualquier sitio. Es un escenario en el cielo, con el trasfondo de las estrellas”.

Y no hay dos cielos iguales: “Nunca hacemos una presentación idéntica, cada presentación es un nuevo espacio, somos un tanto libres en la historia, en recrear esos viajes. Todo lo creamos cada vez. Queremos que los asistentes en todos lados se sientan cercanos al show. No pueden ser los mismos movimientos en presentaciones diferentes. Nuestras presentaciones se adaptan para públicos diferentes, para espacios distintos. Este show se ha visto en Asia, en Europa, en Sudamérica, en Canadá, en los Emiratos Árabes, en muchos países con culturas diferentes”.

MOMENTO PARA RECORDAR

Experiencia inolvidable

A propósito de sus presentaciones en Guadalajara para la inauguración de Sucede, Fabien dijo: “Para todos es un gran placer presentarnos como el acto inaugural. Hemos estado en festivales, en ceremonias de inauguración. Pero para Guadalajara me han dicho que el espacio podrá tener mucha gente, que será enorme. Es genial para nosotros, y también está la presión. Por otra parte, ya hemos estado en Latinoamérica, en países de cultura latina. Y nos encanta presentarnos allí: la gente siempre sonríe, es gente muy abierta para descubrir nuevos tipos de espectáculos. Se crea una conexión con las expresiones”.

Quienes harán posible “Perla” en Guadalajara es un equipo de 24 personas: “Todos en el equipo están felices de ir a México. Nunca he conocido a nadie a quien no le guste México: los que han ido dicen que es un gran país, es un museo en todas partes, la gente sonríe; y quienes no han ido quieren ir. Espero que el espectáculo ayude a sanar y olvidar el sismo y los otros problemas cotidianos que tenemos en cualquier parte del mundo. Espero que les podamos dar un pedazo de alegría, ternura y sueño”

NACE LA IDEA

Barcelona fue el gran detonante

De los orígenes de Plasticiens Volants, su codirector compartió: “Marc Miralles es el creador de la idea. Empezó a trabajar con globos, cerca de 1976. Tuvo la idea de trabajar en la calle con este tipo de presentaciones. Más tarde se imaginó crear espectáculos con marionetas gigantes, en el aire. En 1986 creó Plasticiens Volants.

En particular, la relación de Fabien Chamakoff nació gracias al deporte, a través de la televisión: “Tenía 24 años en 1992, estaba viendo la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Vi esas enormes y sorprendentes marionetas en el estadio. Me dije ‘Wow, me gustaría trabajar con ellos algún día’. En 1999 me llamaron, pero tenía muchos trabajos en ese año, estaba muy ocupado. Podía tomarme un tiempo para apoyarlos, pero no de tiempo completo. En 2002, el director me llamó de nuevo y le dije que sí. Empecé con el espectáculo sobre las maravillas del mundo. Un show muy bonito. Fue sorprendente para mí, un sueño”.

Con más de diez años dentro de la compañía, su mayor satisfacción es la respuesta de la gente: “Se pueden hacer muchas cosas en la vida, pero lo más importante han sido las sonrisas del público, los ojos asombrados de los niños, y cómo los adultos vuelven a tener esa mirada del niño interior. Es una gran parte de mi vida. Podemos hablar de dramaturgia, pensar en los muchos aspectos que hacen a un espectáculo exitoso, pero lo más importante es esa mirada en cada persona. Es mi regalo”.