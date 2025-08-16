La Galería de la Librería Carlos Fuentes presenta Aviesc Who? Perra de la Moda, Perra del Arte, una exposición que reúne más de cien imágenes y diversos materiales que exploran el universo creativo de una de las figuras más provocadoras del arte drag y la moda en México.

Aviesc Who? es el alter ego del diseñador jalisciense Luis Jessy Ávila Escamilla. En su obra hay un desfile de identidades, un estruendo de referencias visuales: una jovencita ingenua de vestido rosa, un Penetubi no apto para infancias, un Chavo del Ocho vagabundo y fashion, un osito de peluche perturbador… Su drag rompe los límites del género y de la estética, fusionando la alta costura con la fantasía pop, el absurdo y la crítica social.

Con Alexander McQueen y Leigh Bowery como inspiración, Aviesc convierte el vestuario en una narración visual que va más allá del entretenimiento.

La exposición aborda varios temas: de la metamorfosis y la construcción del personaje a la moda como narrativa, del performance a la resistencia política, e incorpora también videos, vestuario, objetos, bocetos y publicaciones. El recorrido despliega un archivo visual que da cuenta de la trayectoria de Aviesc Who?, desde sus primeras presentaciones en drag hasta colaboraciones con celebridades y participaciones en diversos escenarios del arte y la moda. Las creaciones de Aviesc Who? cuestionan las normas y celebran las identidades disidentes.

La inauguración de Aviesc Who? Perra de la Moda, Perra del Arte será el próximo viernes 22 de agosto. La exposición se mantendrá en la Galería de la Librería Carlos Fuentes hasta el 9 de noviembre de 2025.

La Librería Carlos Fuentes se encuentra sobre Periférico Norte 1695 dentro del Centro Cultural Universitario ubicado en Colonia Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan, Jalisco.

