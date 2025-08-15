Flamenco y rumba llegan al Edificio Arroniz con D’rumbaos Gipsy Collective

El ritmo del flamenco y la calidez de la rumba se apoderarán del Edificio Arroniz este domingo 17 de agosto, cuando el grupo D’rumbaos Gipsy Collective ofrezca un concierto gratuito en el marco del programa Domingos en el Arroniz, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de Jalisco que busca acercar distintas expresiones artísticas al público tapatío. La cita será al mediodía en el recinto ubicado en Zaragoza 224, en el Centro de Guadalajara.

La agrupación está conformada por los guitarristas Roger de Anda y Eduardo Salcido, el bajista Charlie Carlos y el percusionista Emilio Godoy. A ellos se suma la presencia de la bailaora Diana León, reconocida por la intensidad de su interpretación: su expresividad corporal y la fuerza de su zapateado son parte esencial del espectáculo.

El repertorio elegido busca llevar a los asistentes por una travesía sonora que une rumba, bolero y flamenco, con arreglos abiertos a la improvisación. Durante una hora, el escenario se convertirá en un espacio de diálogo entre los músicos y la danza, con una selección que incluye temas populares y piezas icónicas.

YC