Asume las riendas del Teatro Diana

El pasado 15 de julio, Karla Zapata tomó la dirección del Teatro Diana, sustituyendo así a Santiago Valencia. En entrevista, relata que le ofrecieron dicho puesto hace aproximadamente cuatro semanas, sin embargo, ella desconocía ser candidata para éste, por lo que la oferta la tomó por sorpresa, pero no dudó en aceptarlo: “Me hicieron el ofrecimiento de venirme para acá y en ese momento dije ‘sí’, a partir de ahí todo se fue dando súper rápido”.

Anteriormente, Zapata se desempeñaba como directora de programación del Auditorio Telmex. Ahora es de su interés darle una nueva imagen al Teatro Diana, pues para ella “sería importante un cambio grande, hay muchas cosas, es un proceso, ahora estoy revisando todo lo que puedo: Lo administrativo, la producción, la programación… pero me daré la apurada para hacerlo pronto, tengo mucha energía y ganas de trabajar”.

Pese a estar en proceso de conocer al equipo de trabajo así como a las áreas con las que debe mantener contacto, la directora espera que su sello comience a verse en aproximadamente dos meses. “Ya habré tenido tiempo para ver todas las cosas de las que adolecemos y haber tomado medidas para mejorarlas”. Sin embargo, reconoce que el trabajo realizado antes de su llegada a la titularidad del recinto, ha marcado el camino del Diana como uno de los foros más importantes de Guadalajara.

“Yo me encuentro con un espacio que camina desde hace muchos años con muchísima actividad. Lo primero que hice llegando fue revisar todo lo que han hecho, y hacen mucho. Es un foro muy importante que tiene una cantidad de funciones y eventos impresionantes que ya quisiera cualquier otro espacio, prácticamente tiene actividad todo el año, en este negocio no hay vacaciones. Hay un equipo de trabajo que ya está conformado desde hace tiempo y gente nueva también, pero en su mayoría mucha gente que tiene mucha experiencia laborando acá”.

Igualmente, señala que su forma de trabajar consta del acercamiento con cada área para conocer sus respectivos procesos. “Les pregunto cómo trabajan y qué mejoras necesitan desde su perspectiva, porque yo soy la que tengo que venir un poco o un mucho a aprender de ellos que ya funcionan de una forma. Lo que yo veré es lo que luego sucede con las personas que trabajamos mucho tiempo en un mismo lugar, que luego se hacen ciertos vicios y no se ven. Entonces, yo ahorita estoy fresquecita para poder cachar todas las cosas que yo vea que se pueden mejorar en servicio, en equipamiento y en atención al cliente”.

Un público cautivo

En la percepción de la directora del Teatro Diana, la oferta que ofrece el foro es bastante completa, “la verdad es que aquí sucede mucho teatro, pero también conciertos y se apoya a la escena local, vienen muchas escuelas de ballet, músicos emergentes, eventos infantiles… es bastante la variedad de opciones que tiene el público, y esa es una maravilla. Con este foro y con todo los demás, porque si juntas números de todos los que tienen una actividad importante, el público es el ganón, porque tiene 300 opciones o más en todo el año. Les estamos trayendo lo que están pidiendo”.

Además de seguir apoyando a los promotores locales, la titular del Teatro Diana quiere ofrecer más teatro y más conciertos. “Hay un cierto público cautivo que asiste aquí, a lo mejor un poco rock, pero no sucede mucho pop y creo que es un foro muy bonito y familiar que se presta para hacer otros géneros; no estoy segura que yo programe aquí regional, no creo, no porque tenga algo en contra del género, pero creo que al público de aquí no le gusta este espacio para estos eventos, pero hay un montón de estilos, todo un abanico para ofrecer”.

En cuanto a cómo ha crecido la escena local, dice Karla que en los últimos seis años los artistas locales están animándose a hacer cosas más grandes, “es importante que los foros les demos facilidades porque ese también debe ser nuestro aporte”.

Mejoras en redes sociales

Respecto a la comunicación en plataformas sociales, Karla destaca que sí habrán ajustes en ellas, pues “hay que hacer muchas mejoras en la manera en la que comunicamos porque el público que asiste ha cambiado, también hay que conocer dónde buscan los eventos que suceden aquí en el teatro, no hay que quedarse atrás, hay que estar al día de cómo comunicarnos, es una parte muy relevante del éxito o fracaso de un evento: cómo lo promovemos. Entonces, sí, hay que hacer cambios de imagen y de canales para poder llegar a donde tenemos que llegar”.

Además, la directora afirma que la información que se ofrece en redes sociales debe ser más especializada, ya que “hay artistas que no son tan conocidos, pero si le regalas a la gente videos, presentaciones o entrevistas para conocer más sobre ellos, le puede gustar al público. Es importante hacerlo”.

En cuanto al contacto con la prensa, puntualiza que los medios de comunicación son un público más, por lo tanto es importante la atención constante. “En este espacio tienes a la audiencia que paga un boleto, pero también al promotor que viene e invierte, al artista que atiendes cuando llega, a los medios de comunicación que nos dan la difusión y vienen a cubrir nuestros eventos… Todos merecen la misma atención, que debe ser la mejor, visión hacia esto es decirles ‘bienvenidos, trabajemos, sentémonos, platiquemos’. Tengo muy pocos días aquí, pero estoy buscando reunirme con todas las personas lo más rápido que pueda para presentarme y preguntarles cómo los hemos tratado y ver qué les podemos ofrecer”.