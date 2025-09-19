Jalisco se consolida como capital fílmica con la Muestra Filma

Puerto Vallarta vive un momento histórico: por primera vez en 67 ediciones, los Premios Ariel se celebrarán en un destino de playa y Jalisco fue el elegido. El anuncio se dio en el marco de la rueda de prensa “Muestra Filma Jalisco”, donde autoridades y representantes del sector audiovisual destacaron los avances que ha tenido el estado para posicionarse como líder en la industria cinematográfica.

Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco, subrayó que la entidad ha logrado consolidarse gracias a una política pública única en México: una ley de filmaciones acompañada de un programa de cash rebate, incentivo que reintegra parte de la inversión a las producciones que se realizan en el estado.

“La comisión fílmica del Estado de Jalisco es punta de lanza. Somos el único estado que tiene una ley de filmaciones acompañada de un cash rebate. Ningún otro lo tiene. Nos podemos sentir todos orgullosos de poder contar con esta herramienta que atrae proyectos audiovisuales de todo tipo y tamaño, desde grandes producciones hasta documentales y cortometrajes”, afirmó.

El impacto económico del cine en Jalisco

El funcionario presentó cifras que muestran el crecimiento de la industria en los últimos años. Entre 2014 y 2019 se registraron 326 producciones que dejaron una derrama económica de más de 441 millones de pesos. En 2020, pese a la pandemia, se realizaron 102 rodajes que generaron 363 millones, mientras que en 2021 la cifra subió a 252 producciones con casi 483 millones de pesos.

El cambio más significativo ocurrió en 2023, con la entrada en vigor del cash rebate: la derrama alcanzó más de 817 millones de pesos. Para 2024, el impacto ascendió a 948 millones.

“¿Qué significa? Que ha ido aumentando debido a la promoción que tenemos con el cash rebate. En 2025 ya tenemos 200 postulaciones y pronto hablaremos de lo que representa este crecimiento”, aseguró Tavares.

La Muestra Filma 2025

El anuncio central de la conferencia fue la creación de la Muestra Filma, un proyecto que se inaugurará los días 27 y 28 de octubre en Guadalajara y que se extenderá durante 2026 a pueblos mágicos y municipios de todo el estado.

El objetivo, explicó Tavares, es enfrentar uno de los principales problemas del cine mexicano: la falta de distribución.

“Hay muchas películas que se hacen en México que nunca llegan a los cines. Necesitábamos una muestra que apoye firme y permanentemente la industria local, que dé seguimiento a las producciones beneficiadas por Filma Jalisco y las promueva más allá de las rutas tradicionales de distribución”, detalló.

La programación incluye largometrajes como El peluquero romántico de Iván Ávila, Abracadaver de Pancho Rodríguez, El Poderoso Victoria de Fabiola Velázquez, Brigada 2045 de Olivia Luengas, Mientras se espera de Paola Villanueva Bidault, Un mexicano en la luna de Francis Levy, Corina y La Arriera, entre otros.

Además, habrá una exposición con fotografías del libro Mexicanos en el cine de Fernando Aceves, así como actividades de capacitación en rubros poco explorados en Guadalajara: desde estrategias de pitching para plataformas hasta maquillaje FX y talleres sobre la presencia femenina en la industria.

Las primeras funciones y clases magistrales se realizarán en Cinépolis Centro Magno y en la Ciudad Creativa Digital, antes de que la muestra inicie su recorrido itinerante por localidades como Ajijic, Mascota, Mazamitla, Sayula, Tapalpa, Tequila y Puerto Vallarta.

Turismo y cine, una alianza estratégica

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo de Jalisco, destacó la importancia de que Filma Jalisco se haya integrado a su dependencia hace nueve meses, lo que permite articular esfuerzos entre promoción turística y producción audiovisual.

“Cuando juntamos turismo y cine podemos hacer cosas muy grandes. Por un lado, llenamos hoteles, generamos derrama económica y empleo. Pero también ayudamos a la imagen de los destinos. El cine nos ayuda a contar las mejores historias de nuestros paisajes”, señaló.

La funcionaria enfatizó que el Ariel 67 es un claro ejemplo de cómo esta alianza rinde frutos:

“Es la primera vez en la historia de estos premios que se llevan a cabo en un destino de playa, y no en cualquier playa, sino en Puerto Vallarta, un lugar con tanta historia relacionada con el cine”, recordó.

Entre la promoción y las carencias

El entusiasmo por la llegada de los Ariel a Puerto Vallarta también abrió espacio para la reflexión sobre las necesidades del destino. Ciudadanos expresaron que la atención mediática no debe limitarse a un “maquillaje” temporal, sino a resolver carencias de infraestructura.

“Queremos una ciudad de película, pero en realidad, no de ficción. Faltan rampas, policías bien equipados, radios de comunicación que sirvan, calles en buen estado. Lo que vivimos día a día a veces parece una película de terror”, se escuchó durante la conferencia.

Fridman reconoció los pendientes y aseguró que se trabaja con el gobernador y los tres niveles de gobierno para rescatar el centro histórico de Vallarta y garantizar un desarrollo más integral.

“Todos queremos un destino de película y vamos a trabajar en ello. No hemos quitado el dedo del renglón en los nueve meses que llevamos”, afirmó.

Hacia un Jalisco de proyección internacional

La primera edición de la Muestra Filma y la realización de los Ariel en Vallarta marcan, según sus organizadores, el inicio de una nueva etapa para el cine jalisciense. Con incentivos económicos, mayor promoción y espacios de formación, la apuesta es consolidar a la entidad como referente en México y América Latina.

“Queremos descentralizar las actividades audiovisuales, llevar proyecciones a todas las localidades y reconocer a las empresas y personas que mantienen viva la industria”, sostuvo Tavares, convencido de que el futuro del cine mexicano pasa por Jalisco.

El reto, como lo señalaron varios de los participantes, será equilibrar la promoción internacional con la atención a las necesidades locales, para que Puerto Vallarta y todo el estado no solo sean escenarios de grandes historias, sino también lugares donde la población viva en condiciones dignas.

YC