Barcelona vs Athletic Club | EN VIVO | Semifinales por la Supercopa de España

No te pierdas los detalles En Vivo del partido donde ambos rivales rememoran la semifinal de la pasada temporada

Fabián Flores

Este miércoles 7 de enero, FC Barcelona y el Athletic Club se enfrentarán en el partido de Semifinales de la Supercopa de España

Líder en LaLiga, Barcelona anhela repetir la corona copera esta semana después de ganar el derbi frente al Espanyol de Barcelona, con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El cuadro culé llega en una gran racha de ocho triunfos en fila, entre la liga española, Champions League y la Copa del Rey; números que los colocan como favoritos para conquistar la justa en suelo árabe.

Enfrente, tendrán a un irregular Athletic. Los dirigidos por Ernesto Valverde sólo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros.

No te pierdas los detalles  En Vivo de este enfrentamiento por la cobertura de El Informador

Barcelona

¡Primero de Barcelona!

     

 

Ataques de Barcelona

Durante los primeros 19 minutos de juego, el equipo local ha logrado acercase peligrosamente a la portería del rival, sin lograr concretar ni una sola diana. 

Inicia el partido

¡Ya inicia el partido correspondiente a las Semifinales por la Supercopa de España!

 

Alineaciones Athetic Club

Alineaciones Barcelona

