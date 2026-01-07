Barcelona vs Athletic Club | EN VIVO | Semifinales por la Supercopa de España

Este miércoles 7 de enero, FC Barcelona y el Athletic Club se enfrentarán en el partido de Semifinales de la Supercopa de España.

Líder en LaLiga, Barcelona anhela repetir la corona copera esta semana después de ganar el derbi frente al Espanyol de Barcelona, con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski.

El cuadro culé llega en una gran racha de ocho triunfos en fila, entre la liga española, Champions League y la Copa del Rey; números que los colocan como favoritos para conquistar la justa en suelo árabe.

Enfrente, tendrán a un irregular Athletic. Los dirigidos por Ernesto Valverde sólo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros.

