Dónde ver EN VIVO Arsenal vs Liverpool por la Premier League 2026

El Arsenal recibe al Liverpool en el último partido de la jornada 21 de la Premier League de Inglaterra, un juego entre dos de los clubes más populares y una gran oportunidad para los Gunners de aumentar su ventaja como líderes del torneo.

Ayer, el Manchester City, segundo lugar con 43 puntos, no pudo con el Brighton y firmó su tercer empate consecutivo, esta vez 1-1, una racha que comienza a parecer una agonía al ver cómo el Arsenal, con 48 unidades, se despega poco a poco en la cima.

Algo similar le ocurrió al Aston Villa, tercer lugar con los mismos puntos que el City, pero con peor diferencia de goles, que empató 0-0 en su visita al Crystal Palace.

El cuarto lugar es, precisamente, el Liverpool, que con 34 puntos luce muy rezagado en la carrera por el campeonato, aunque mantiene su propia lucha por conservar el sitio que le permitiría disputar la próxima Champions League.

El Arsenal llega al encuentro con cinco victorias consecutivas y la etiqueta de favorito. También con ánimo de revancha, pues los Gunners la temporada pasada tuvieron que conformarse con el subcampeonato y ver cómo los Reds se coronaban. Además, en la primera vuelta fueron vencidos 1-0 por el equipo dirigido por Arne Slot.

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, pareció alinearse con este sentimiento al declarar en la víspera: “Es un partido muy importante contra los campeones de la última Premier League y tenemos algo que demostrar”.

Arteta también confirmó que Riccardo Calafiori y Cristhian Mosquera seguirán ausentes, pero vaticinó que Kai Havertz está muy cerca de regresar a las canchas. El centrocampista incluso entrenó el miércoles.

El encuentro entre Arsenal y Liverpool será transmitido a las 14:00 horas por el canal de cable TNT Sports y la plataforma de streaming HBO Max, la cual cuenta con prueba gratuita.

Erling Haaland anotó su gol 150 con el Manchester City, pero no fue suficiente para evitar ceder puntos. EFE/A. Vaughan

Arsenal vs. Liverpool: alineaciones probables

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Piero Hincapié; Martin Ødegaard, Martín Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres y Leandro Trossard.

Liverpool: Alisson Becker; Connor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Florian Wirtz; y Hugo Ekitike.

