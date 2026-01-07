La Policía Nacional española, en colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA) estadounidense, desarticularon la considerada mayor organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en Europa, droga que era introducida al continente a través de España, importada de México.

En esta intervención, segunda fase de la Operación Saga, que resultó en la segunda mayor aprehensión de metanfetaminas en el continente, fueron detenidas nueve personas, entre las que destaca un miembro del Cártel de Sinaloa, quien era propietario de la empresa de mármoles en cuyos cargamentos se ocultaba la droga.

En la primera fase de esta operación, en 2024, fue desmantelado, en colaboración con la DEA, el mayor punto de abastecimiento de estas drogas en Europa con mil 800 kilos de metanfetaminas incautados a una organización hispano-mexicana que permitía el tráfico de esta sustancia a través de Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

40 kilos de metanfetamina en una estatua

Tras este golpe, los agentes, dirigidos por el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional española, detectaron que los miembros de la organización estaban tratando de reestructurarse económicamente tanto en México como en España.

En julio de 2024, la Policía arrestó en Tenerife a un histórico narcotraficante de la isla, presunto receptor de un cargamento de 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de mármol de más de un metro y medio de altura.

Un miembro del Cártel de Sinaloa y 38 kilos de marihuana

El pasado septiembre, los investigadores detuvieron a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso de Madrid del que apenas salía y que recibía un sueldo de 2 mil 500 euros (unos 52 mil 400 pesos mexicanos) mensuales a cambio de su silencio, ya que había participado en la introducción en Alicante de los mil 800 kilos incautados.

A su vez, se interceptó un cargamento de 38 kilogramos de marihuana que habían enviado a Finlandia, tras lo que se procedió, gracias a la colaboración con las autoridades locales, a la detención del receptor, que se había trasladado allí exclusivamente para hacerse cargo del envío.

Detenido el líder e intervenidos tres millones en un búnker

Tras varias averiguaciones, los agentes detuvieron a un empresario que empleaba su empresa de mármoles para introducir la sustancia estupefaciente oculta en piedras de este material importadas de México.

En el registro realizado en una de sus naves industriales, se encontraron cerca de 3 millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo.

A su vez, se procedió a la detención del presunto líder de esta red criminal de narcotransportistas, que coordinaba las operativas entre Dubái y México, y al arresto de los restantes miembros del grupo.

Lee también: Venezuela busca recuperar la normalidad tras ataque de EU

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

