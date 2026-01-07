Barcelona golea al Athletic y está en la Gran Final de la Supercopa de España

El Barcelona goleó 5-0 al Athletic de Bilbao en la Semifinal de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita y dieron un paso firme para repetir como campeones de este certamen, gracias a Raphinha y Fermín, que salieron inspirados.

A los blaugranas les tomó cerca de 10 minutos asentarse en el campo del Estadio Alinma, pero a partir de ahí, no le prestaron el balón a los vascos . Al minuto 15 dieron el primer aviso, en una jugada con Raphinha, Roony Bardghji y Pedri, pero este último no pudo rematar cómodo el pase que le dio el sueco. Al 21' llegó el segundo aviso, cuando Ferrán Torres rompió líneas y de primera intención habilitó a Fermín, que falló la oportunidad. La tercera fue la vencida y a los pocos segundos, Bardghji desde la derecha centró para Fermín, que con un remate descompuesto habilitó a Ferrán, quien inició la fiesta catalana con el primer gol de la noche.

A la media hora de juego y con un Barcelona dominante, Pedri y Raphinha comenzaron una jugada por la banda izquierda, en la que el brasileño mandó un centro que remató Fermín sin pensarlo y puso el 2-0. Más adelante, en un contragolpe, el autor del segundo tanto encontró a Bardghji, tiró a puerta y el balón, que parecía controlado por el guardameta, Unai Simón, se escapó por debajo de su cuerpo y rodó dentro de su arco, casi sentenciando el encuentro al 34´, frente a unos leones inoperantes.

Ni cinco minutos más tarde, el propio Rooney mandó un cambio de juego para Raphinha, dejando al brasileño frente a Jesús Areso en el área grande, con un regate burló al defensa y de un potente zurdazo al primer poste puso el 4-0, apenas en 38 minutos de partido, ilusionando a la afición que se dio cita en Yeda. Los rojiblancos tuvieron contadas llegadas en los primeros minutos y solo una clara en el primer tiempo, cuando Oihan Sancet le pegó al poste de Joan García.

En la parte complementaria, los de Hansi Flick continuaron donde lo dejaron y a los seis minutos de la reanudación, en un asedio al área de Unai Simón y tras un remate de Pedri, Fermín envió un centro que encontró Raphinha tras un desvío y firmó su segundo tanto de la noche, en la que acabó también con asistencia, mientras Fermín logró dos pases de gol y una anotación.

El propio Flick enfrió la situación, con tres cambios pasada la hora de juego, entre ellos Raphinha para darle descanso y el brasileño salió del campo entre aplausos del público. Con la situación controlada y solo el trámite por cumplir, el alemán decidió darle poco menos de 20 minutos a Lamine Yamal, quien no fue titular por una leve molestia física.

Ahora le toca al Barcelona esperar rival para la Gran Final de este domingo , que saldrá del Derbi Madrileño de este jueves a las 13 horas, en el que el Real Madrid, sin su estrella, Kylian Mbappé tratarán de eliminar al Atlético y pactar la revancha contra su máximo rival, que los venció el año pasado para levantar el trofeo.

SV