Barcelona golea al Athletic y está en la Gran Final de la Supercopa de España

El Barcelona goleó 5-0 al Athletic de Bilbao en la Semifinal de la Supercopa de España, disputada en Arabia Saudita y dieron un paso firme para repetir como campeones de este certamen, gracias a Raphinha y Fermín, que salieron inspirados.A los blaugranas les tomó cerca de 10 minutos asentarse en el campo del Estadio Alinma, pero a partir de ahí, no le prestaron el balón a los vascos. Al minuto 15 dieron el primer aviso, en una jugada con Raphinha, Roony Bardghji y Pedri, pero este último no pudo rematar cómodo el pase que le dio el sueco. Al 21' llegó el segundo aviso, cuando Ferrán Torres rompió líneas y de primera intención habilitó a Fermín, que falló la oportunidad. La tercera fue la vencida y a los pocos segundos, Bardghji desde la derecha centró para Fermín, que con un remate descompuesto habilitó a Ferrán, quien inició la fiesta catalana con el primer gol de la noche.A la media hora de juego y con un Barcelona dominante, Pedri y Raphinha comenzaron una jugada por la banda izquierda, en la que el brasileño mandó un centro que remató Fermín sin pensarlo y puso el 2-0. Más adelante, en un contragolpe, el autor del segundo tanto encontró a Bardghji, tiró a puerta y el balón, que parecía controlado por el guardameta, Unai Simón, se escapó por debajo de su cuerpo y rodó dentro de su arco, casi sentenciando el encuentro al 34´, frente a unos leones inoperantes.Ni cinco minutos más tarde, el propio Rooney mandó un cambio de juego para Raphinha, dejando al brasileño frente a Jesús Areso en el área grande, con un regate burló al defensa y de un potente zurdazo al primer poste puso el 4-0, apenas en 38 minutos de partido, ilusionando a la afición que se dio cita en Yeda. Los rojiblancos tuvieron contadas llegadas en los primeros minutos y solo una clara en el primer tiempo, cuando Oihan Sancet le pegó al poste de Joan García.En la parte complementaria, los de Hansi Flick continuaron donde lo dejaron y a los seis minutos de la reanudación, en un asedio al área de Unai Simón y tras un remate de Pedri, Fermín envió un centro que encontró Raphinha tras un desvío y firmó su segundo tanto de la noche, en la que acabó también con asistencia, mientras Fermín logró dos pases de gol y una anotación.El propio Flick enfrió la situación, con tres cambios pasada la hora de juego, entre ellos Raphinha para darle descanso y el brasileño salió del campo entre aplausos del público. Con la situación controlada y solo el trámite por cumplir, el alemán decidió darle poco menos de 20 minutos a Lamine Yamal, quien no fue titular por una leve molestia física.Ahora le toca al Barcelona esperar rival para la Gran Final de este domingo, que saldrá del Derbi Madrileño de este jueves a las 13 horas, en el que el Real Madrid, sin su estrella, Kylian Mbappé tratarán de eliminar al Atlético y pactar la revancha contra su máximo rival, que los venció el año pasado para levantar el trofeo.SV