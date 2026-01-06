Barcelona y Athletic, un clásico que abre la Supercopa de España

Barcelona y Athletic de Bilbao levantan el telón de la Supercopa de España este miércoles a la 1:00 p.m., que por sexta ocasión es disputada en Arabia Saudita y en la que también participarán Real Madrid y Atlético de Madrid, dentro del formato de Semifinales y la Gran Final.

El cuadro catalán, vigente campeón, lleva la etiqueta de favorito para este compromiso, al que llegan como líderes en solitario de La Liga, con una seguidilla de ocho victorias consecutivas en todas las competencias y nueve en los últimos diez partidos, sólo con un descalabro en su visita al Chelsea por la Champions League, donde cayeron 3-0. Además, el último cara a cara con el Athletic, golearon 4-0 en el regreso del club al Camp Nou.

El momento del Barcelona pasa, en gran medida, por las manos del guardameta, Joan García, que no ha permitido gol en los últimos cuatro cotejos y que se ha vuelto un hombre importante con momentos destacados, incluso en el último Derbi Catalán frente al Espanyol, en el que los de Hansi Flick consiguieron el triunfo sin un dominio claro del partido y García tuvo que intervenir para evitar la caída de su arco.

Las únicas ausencias para el técnico alemán son las ya conocidas del centrocampista, Gavi, por molestias en la rodilla derecha desde agosto y el zaguero danés, Andreas Christensen, por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, sufrida en diciembre.

El Athletic de Bilbao, a pesar de tener un panorama gris para este miércoles, busca dar la campanada como lo hizo en 2021, cuando ya se jugaba este formato y venció al Real Madrid y al Barcelona, precisamente.

Un buen resultado en Yeda podría ser el punto de inflexión para los leones, que no han tenido su mejor versión ni constancia: rescataron el empate contra el Osasuna en su último partido liguero tras caer en dos jornadas previas, cuando venían de empatar 0-0 con el PSG en Champions y superar al Atlético en la fecha 15 del campeonato ibérico.

El timonel, Ernesto Valverde, debe recuperar las mejores versiones de sus figuras, como Nico e Iñaki Williams u Oihan Sancet en el medio campo para reavivar su empuje ofensivo, que ha quedado a cargo de Alex Berenguer. Mientras, los vascos no contarán con dos defensas importantes: Aymeric Laporte y Yuri Benchiche, que no entraron a la convocatoria.

DATOS

El Estadio Alinma, donde jugarán Barcelona y Athletic, tiene capacidad para más de 62 mil aficionados.

Barcelona, con 15 títulos, es el máximo ganador de la Supercopa de España.

Athletic de Bilbao se ha coronado en tres ocasiones: (1983-84, 2014-15, 2020-2021).

Barcelona ha ganado cinco de los últimos siete partidos contra Athletic, que ha ganado uno y han empatado otro.

“Ganar la Supercopa el año pasado nos dio mucha energía para el resto de la temporada y queremos lo mismo este año. Estamos jugando contra los mejores equipos de España, Bilbao tiene muy buenos jugadores a la ofensiva y no será fácil, no podemos cometer los mismos errores del sábado (vs Espanyol)”.

-Hansi Flick, D.T. FC Barcelona

“Mucha motivación de todo el equipo y también mía. Este es el primer título de la temporada y el primero que puedo conseguir con este club, llegamos muy motivados, hemos trabajado muy bien y tenemos muchas ganas de conseguirlo”.

-Joan García, FC Barcelona

“Es claro que es lo que más expectación genera (Real Madrid-Barcelona), pero hay que jugar dos partidos, el nuestro y el del día siguiente y en 90 minutos pueden pasar muchas cosas y tenemos que ir a explotar eso. Sabemos que no somos favoritos, pero tenemos oportunidad”.

-Ernesto Valverde, D.T. Athletic de Bilbao

“Con muchas ganas, competir por un título siempre es especial, representar al Athletic siempre es bonito y vamos a ir a por ello. Ya lo conseguimos, pudimos ganar una Supercopa contra el Real Madrid y el Barça, vamos a intentar empezar bien el 2026”.

-Iñaki Williams, Athletic de Bilbao

