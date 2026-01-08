Jueves, 08 de Enero 2026

Futbol hoy 8 de enero de 2026: ¿Dónde ver los partidos en vivo?

Te presentamos una guía de los partidos de futbol programados para este día en los distintos torneos que se disputan

Por: Oralia López

La programación diaria incluye partidos que pueden verse en televisión abierta, otros en restringida, y algunos a través de streaming. IMAGO7

Este jueves 8 de enero de 2026, el futbol vuelve a ser protagonista con una jornada cargada de partidos que invitan a sentarse y disfrutar del espectáculo, ya sea desde casa o desde cualquier dispositivo.

Para que no te pierdas ningún encuentro, te compartimos los horarios y los canales de transmisión. La oferta incluye partidos por televisión abierta, señal de paga y plataformas de streaming, lo que facilita seguir a tu equipo favorito según la opción que mejor se ajuste a tu rutina.

Partidos hoy jueves 08 de enero de 2026 – Serie A EN VIVO

  • US Cremonese vs Cagliari | 11:30 | Disney+ Premium, ESPN 2 |
  • AC Milan vs Genoa | 13:45 | Disney+ Premium, ESPN 2 |

Partidos hoy jueves 08 de enero de 2026 – Supercopa de España EN VIVO

  • Real Madrid vs Atlético de Madrid | 13:00 | SKY Sports |

Consulta EL INFORMADOR para mantenerte atento de los resultados y todas las noticias relacionadas con los partidos del día.

* Sujeto a cambios de transmisión
** Horario del tiempo del centro de México

