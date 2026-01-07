Atlanta sacude la NBA con traspaso de Trae Young

Los Hawks de Atlanta sacudieron el mercado de la NBA este miércoles con el traspaso de su principal figura, Trae Young, a los Wizards de Washington a cambio de CJ McCollum y Corey Kispert, según reportes, y confirmarían los rumores que había desde hace unos días.

El cuatro veces All-Star llegó a la organización en 2018 con la esperanza de ser la pieza angular de la reconstrucción del equipo y, aunque se ha convertido en el líder de asistencias (4,837) y triples (1,295) de la franquicia, solo alcanzaron las Finales de Conferencia en 2021 y cayeron en la primera ronda en 2022 y 2023, los únicos años que lograron clasificar a postemporada con él en la plantilla.

Young sufrió un esguince en la rodilla al inicio de la temporada y solo ha jugado 10 partidos, con 19 puntos por noche, mientras el equipo tiene marca perdedora de 17-21 hasta este miércoles y pelean por el Play-In.

Con McCollum, los Hawks suman a un veterano que registra 18 puntos por juego este año, liberan masa salarial y le dan profundidad a una joven plantilla. Los Wizards también bajarán sus sueldos y dejarán un hueco disponible dentro del plantel .

SV