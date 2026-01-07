Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes |

Guadalajara recibe a leyendas del Real Madrid y Barcelona en el Estadio AKRON

El partido se disputará como antesala al Mundial 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Esto es todo lo que debes saber del partido entre leyendas del Real Madrid y Barcelona en el Estadio AKRON. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esto es todo lo que debes saber del partido entre leyendas del Real Madrid y Barcelona en el Estadio AKRON. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Por primera vez en Guadalajara, Real Madrid y Barcelona se disputarán la Copa de Leyendas con algunos de sus jugadores históricos entre los que se encuentran Carles Puyol, Rafa Márquez, Fernando Hierro, Iker Casillas, Xavi Hernández y muchos más.

La fecha del partido es el próximo martes 3 de marzo en el Estadio AKRON.

El evento es administrado por Ocesa a través de la boletera Ticketmaster, con una preventa a través de tarjetas HSBC a partir del 12 de enero. La venta general comenzará el 14 de enero.

En momentos más información...

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB 

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones