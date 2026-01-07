Por primera vez en Guadalajara, Real Madrid y Barcelona se disputarán la Copa de Leyendas con algunos de sus jugadores históricos entre los que se encuentran Carles Puyol, Rafa Márquez, Fernando Hierro, Iker Casillas, Xavi Hernández y muchos más.

La fecha del partido es el próximo martes 3 de marzo en el Estadio AKRON.

El evento es administrado por Ocesa a través de la boletera Ticketmaster, con una preventa a través de tarjetas HSBC a partir del 12 de enero. La venta general comenzará el 14 de enero.

