+Informador: Las noticias del 23 de diciembre

4 Descartan atentado

El Gobierno de México descartó este lunes por completo que el accidente aéreo donde falleció hace un año la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y su marido, Rafael Moreno Valle, fuera un atentado, si bien el informe final no se dará a conocer hasta el primer trimestre del 2020.

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que el retraso en la presentación del informe se debe a que se realiza un análisis exhaustivo y detallado sobre el suceso ocurrido el 24 de diciembre de 2018.

El funcionario aseguró que, aunque por el momento no es posible tener una conclusión sobre si el accidente se debió a una falla mecánica o humana, lo seguro es que no fue un atentado pues no se encontraron huellas de explosivos o algo similar.

Declaran también que en el informe participaron la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades de Canadá, Estados Unidos, Italia y la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

Javier Jiménez Espriú durante la conferencia de prensa de este lunes. NTX/R. Solís

Los avances del reporte se presentaron a un día de que se cumpla un año del accidente, luego de que el PAN urgiera al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a presentar los avances sobre las investigaciones del caso.