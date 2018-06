+Informador: Las noticias del 05 de junio de 2018

4 Nueva temporada

La temporada seis de la serie original de Netflix, “Orange is the New Black” se estrenará el próximo 27 de julio.

En el video promocional, se escucha la voz de “Piper Chapman” protagonista de la serie interpretada por Taylor Schilling, quien indica: “Es un mundo nuevo”. La serie de tragicomedia de la creadora “Weeds” ha ganado premios Emmy y fue considerada la mejor producción cómica de 2014, lo que la hizo acreedora al Premio Critics Choice Award.