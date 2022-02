Con una inversión de 4.8 millones de dólares, WeWork Punto Sur es el nuevo complejo de espacios flexibles e inteligentes que complementa la oferta de la compañía en la región, donde ya cuenta con tres ubicaciones en Américas, Midtown y The Landmark, siendo este último el tercer edificio de la empresa en registrar el mayor flujo de personas durante 2021.

5 No Name Studio repasa sus looks más icónicos en Intermoda 2022