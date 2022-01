Intermoda 2022: No Name Studio repasa sus looks más icónicos en la feria de la moda en Guadalajara

El pasado jueves 20 de enero durante la 76 edición de Intermoda, el mexicano Jonathan Morales (mente creativa detrás de "No Name Studio") se presentó en "Fashion Space", un área dentro de la conocida feria de la moda donde distintas firmas presentan sus colecciones más recientes.

Fashion Space es descrito como "la evolución de las pasarelas", un modelo híbrido donde las firmas de moda presentan sus colecciones a modo de exhibición.

La marca de moda "No Name" presentó su nueva colección y repasó algunos de sus looks más icónicos en Intermoda 2022. GENTE BIEN JALISCO/ MAITÉ RUIZ VELASCO

No Name Studio presentó en Intermoda 2022 su nueva colección cápsula Primavera/Verano 2022 y también hizo una retrospectiva de sus looks más icónicos. La marca mexicana ha sido utilizada por celebridades internacionales como Lady Gaga o Gwen Stefani.

En una atmósfera retro con tintes cyber punk y evidentes referencias a la cultura popular, Jonathan Morales asombró a los presentes con diferentes looks con los que No Name Studiose ha abierto paso en la industria de la moda, entre los que cabe destacar -por mencionar alguna- la colección inspirada en las muñecas Bratz.

El mexicano Jonathan Morales es la mente creativa detrás de No Name Studio. GENTE BIEN JALISCO/ MAITÉ RUIZ VELASCO

