En portada: Soltero

Con cerca de 10 años en el mundo del arte, Nacho Aldana, mejor conocido como Soltero, nos cuenta acerca de la importancia de reinventarse a través de un lenguaje propio, de seguir proponiendo tanto en la pintura que es su gran pasión como en la música y hoy nos cuenta sobre los proyectos que vienen

¿Qué te inspira para seguir en el arte?

“No necesito que me inspire nada porque es lo que más me gusta hacer, si no viviera de la pintura de todas formas lo haría como un hobbie o parte de mi vida. Siempre ha estado presente tanto por mi madre que es pintora, como en el crecimiento en las escuelas en las que he estado vinculado a las artes”.

Nacho Aldana es conocido como Soltero en el mundo del arte. CORTESÍA

¿Cómo defines tu estilo y propuesta?

“El lenguaje abstracto es algo que voy a seguir siempre practicando, involucrándome en ese arte, es un año donde quiero proponer otros estilos, usando otro tipo de materiales que quiero presentar muy pronto al público. Como artista es importante reinventarse y renovarse, no estancarse, pero sí siento que el lenguaje que ya encontré en este expresionismo abstracto se me hace súper interesante”.

¿Durante cuánto tiempo te has dedicado al arte?

“Llevo alrededor de ocho o nueve años viviendo de la pintura, soy un artista autodidacta que aprendí con muchas cosas que me enseñó mi madre; sin embargo, la prueba y el error fueron mis mejores maestros. Le invertí mucho de mi tiempo y dinero para intentar descubrir un lenguaje y estilo propio, que para mí era lo más importante. Con lo abstracto yo sentí que conecté, estaba pintando y transmitía lo que quería decir. No ponerle reglas al público, no decirte que tiene que sentir y ver”.

Soltero Arte. CORTESÍA

Soltero y sus proyectos

“De la pintura tengo unos proyectos muy interesantes que todavía no se concretan, en cuanto a exposiciones hay unas ideas que quiero proponer, no sólo empezar a mezclar lo auditivo en las expos, estoy en la selección de los lugares. Ahorita me puedo dar este lujo, crear todo el entorno de lo que quiero presentar y exponer. Todos los años he expuesto, aunque sea una vez, sólo en 2021 no lo hice, para poder generar mucha obra y es la que quiero exponer en el 2022. Estoy intentando organizar, un pequeño recorrido tanto en GDL como en CDMX y Monterrey, lugares donde se mueve muy bien mi obra y reafirmarlo con estas exposiciones”.

CORTESÍA

Cuéntanos sobre Vaquero Negro

“Ha sido un año muy diferente porque tengo el proyecto musical de Vaquero Negro, una banda de rock que combina rock y rap, recientemente acabo de grabar un ep en CDMX con Paco Ayala, integrante de Molotov, él fue el productor de este ep de seis canciones, de las cuales han salido cinco y estamos por sacar la última, es con la que vamos a presentar el ep en una próxima fecha en Guadalajara, también en CDMX, esto es un hecho que será a principios de marzo y replicar ese mismo concierto en CDMX y ver si lo podemos hacer en Monterrey. Queremos arrancar otra vez con Vaquero Negro que ya pisó Canadá, Colombia, Costa Rica, Argentina y son lugares a los que queremos regresar. Es una banda consolidada y que ya es un referente en el rock mexicano, creo que lo puedo presumir”.

CORTESÍA

CORTESÍA

¿Dónde podemos escuchar a Vaquero Negro?

“En todas las plataformas digitales Spotify, iTunes, YouTube, Twitter, Instagram, en todas nos encuentran como Vaquero Negro. En Spotify está todo este ep que vamos a presentar en las próximas fechas, ya sólo falta una canción que va a salir con la presentación del ep que es llama Nacimos para esto”.

¿Qué es Soltero Music?

“Este un proyecto que nació el año pasado, estuve grabando con Alex Pérez, productor de Porter y Siddhartha. Es una persona que admiro muchísimo como productor y músico, y tengo la fortuna de que se haya subido a este barco de Soltero conmigo, tiene todas las pilas para grabar este ep que estamos grabando en Tercer Piso, el estudio que él maneja y Soltero tiene un año de vida con tres canciones en el canal de YouTube, ahorita solamente está todo el contenido en el canal YouTube y en Instagram como Soltero Music. Hay tres rolas, Déjalo ser, que fue el primer sencillo, luego siguió No lo puedo entender y Dime lo que pasó, que es la que va a salir”.

Soltero. CORTESÍA

En el arte, ¿qué más sientes que te falta hacer?

“Muchísimas cosas, yo sí soy de los artistas que cada determinado tiempo piensa en reinventarse y así lo voy a hacer. Estoy encontrado diferentes medios, materiales, otro tipo de acercamientos, sentimientos, otro tipo de show tanto en el arte como en la música, ofrecer otro tipo de entretenimiento, es en lo que estoy trabajando y más me gusta, ser creativo, pensar qué quiero ofrecer al público y eso es lo que me motiva también a unir estos dos géneros artísticos que componen mi vida. Estoy muy feliz de poder vivir de ello y seguir levantándome todos los días estar agradecido por dedicarme a lo que me gusta”.

Nombre completo: Nacho Aldana Vargas.

Edad: 35 años.

Estudios: Universidad.

Redes sociales:

SOLTERO ARTE

@solteroarte

SOLTERO MUSIC

@solteromusic

VAQUERO NEGRO

@vaqueronegro

Nacho Aldana. CORTESÍA

+ de Soltero

App: Instagram.

Color: Beige oscuro.

Platillo: Pad Thai.

Admiras a: David A. Siqueiros.

Café o té: Té.

Blanco o negro: Negro.

Gusto culposo: Roles glaseados.

Ciudad: Obvio Guadalajara pero la segunda sería Toronto.

Mejor recuerdo: ¡Cuando pinté un mural en Buenos Aires y después regresé pero a tocar en un festival!

Sueño: Seguir viviendo de lo que más me gusta hacer.