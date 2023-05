Las imágenes son momentos para siempre y sonreír con mamá mientras la abrazas no tiene precio, no importa si eres un niño, adolescente o como ella, ya tienes el privilegio de haberte convertido en mamá, es igual de valioso. Apapáchala, quiérela, consiéntela y no pierdas oportunidad de conservar esos instantes a su lado.

1 Paula Guzmán Martínez, una tarde en colores pastel Para festejar sus tres añitos de Paula, sus papás Jo Martínez y Ernesto Guzmán le prepararon una fiesta llena de color y alegría en su honor. Su tema favorito es Cocomelon un canal de Youtube donde disfruta de las aventuras y la música de estos personajes, es por eso que todo lució en colores pastel, globos, candybar y un espectacular pastel. ¡Lee aquí la nota completa! Rodolfo Ahumada. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez 2 Akamba 2023: una noche mágica entre agaves Los más de 10,000 asistentes, convirtiéron al evento en uno de los festivales preferidos en México, y es que en esta, su cuarta edición, Akamba reunió lo mejor de la música electrónica con la presencia de artistas como Polo & Pan, Bob Moses, Nicola Cruz, Jan Blomqvist, Monolink y Moodymann, entre muchos otros, que hicieron vibrar a los asistentes con sus hipnotizantes beats. ¡Lee aquí la nota completa! Polo Valle y Daniela Damy. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez 3 Exposición de la obra de Arnaldo Coen y cena entre amigos Uno de los eventos más esperados del fin de semana pasado fue la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez VS John Ryder, es por eso que este grupo de amigos se reunió para disfrutar no sólo de su amistad, el gusto por el box y sino también el arte. Exposición de la obra de Arnaldo Coen y cena entre amigos Rodolfo Ahumada. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez 4 Dolce Amore celebra a mamá Con motivo del Día de la Madre, la marca Lambrusco Dolce Amore organizó un exclusivo brunch para celebrar a las mamás por su día. ¡Lee aquí la nota completa! Dolce Amore celebra a mamá. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez