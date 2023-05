Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Ana Ruth Valverde y Marcelo Arias. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Las imágenes son momentos para siempre y sonreír con mamá mientras la abrazas no tiene precio, no importa si eres un niño, adolescente o como ella, ya tienes el privilegio de haberte convertido en mamá, es igual de valioso. Apapáchala, quiérela, consiéntela y no pierdas oportunidad de conservar esos instantes a su lado.

María Chávez de Loza, Karla Sánchez y Santiago Sáenz. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Pedro Pablo Ibarra y Fer Moreno. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Marissa Rodríguez y Lucas Palafox. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Pensando en lo importante que es compartir y para celebrar este 10 de mayo realizamos un increíble photoshoot de Gente Bien para nuestra portada en Desiré, ubicado en Av. Patria, así que llegaron guapísimas, con una sonrisa y lo mejor, orgullosos de llevar en brazos y caminando a sus hijos, combinados, peinados e inquietos como ellos saben serlo, pero también cariñosos para estar al lado de mamá y abrazarla con mucho amor mientras sonreían a nuestras cámaras.

María Emilia Martínez y Mónica Rojo con Zoé y Noé Martínez. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Regina Romero y Dany Maldonado

León Pelayo y Alma Wilson. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Fue un momento divertido, donde las mamás pudieron compartir, tomar algunas bebidas, bocadillos y en los diferentes spots de este lugar, participar en esta activación que a todas les encantó, ya que fue ágil, divertido y las mamás felices de posar, verse hermosas y pasar esta tarde junto a sus pequeños.

Luis David Castillo con Majo Hernández y Diego Castillo

Joanna Villalobos y Sofía Rubalcava. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Fer Contreras y María Isabela Villagómez. GENTE BIEN JALISCO / Jorge Soltero y Marifer Rached

Recuerda consentir a mamá en su día porque ella siempre da lo mejor, llámala, invítala a salir y sorpréndela porque un detalle la hará sentir especial. Flores, bolsos, portarretratos, una cena, accesorios y mucho más, son algunas de las ideas pero que estés a su lado, es su mejor obsequio. ¡Felicidades a estas grandes guerreras y hermosas mujeres!

Isabela Aceves y Mónica Ochoa con Álvaro y Renata Aceves. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Jaime Ruíz Velasco y Dany Del Toro. Sabina y Enzo. GENTE BIEN JALISCO/ Jorge Soltero y Marifer Rached

Franco Orozco y Bettyna Alfaro con Santiago Orozco. GENETE BIEN JALISCO / Jorge Soltero y Marifer Rached