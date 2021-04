1 "Friends" fue llamado originalmente "Insomnia Café"

A principios de la década de 1990, los co-creadores de "Friends", David Crane y Marta Kauffman, escribieron un discurso de siete páginas para una nueva comedia llamada "Café del insomnio". Además de los diferentes títulos, la trama en sí también es muy diferente de la trama llamada "Friends".

Por ejemplo, Ross y Rachel no son una relación crítica. Al contrario, Joey y Monica deberían estar enamorados. Después de que NBC compró el piloto, el título se convirtió en "Friends Like Us".

El presidente de la NBC, Warren Littlefield propuso otro título, "Through the Hall". Cuando filmaron la película, el título se cambió a "Six in One", y cuando el programa se estrenó el 22 de septiembre de 1994, finalmente aterrizaron en "Friends".