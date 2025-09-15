Fonacot: ¿Cuánto es lo máximo que me puede prestar?

Si estás afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y necesitas un préstamos, esta información es para ti. Los trabajadores que están dados de alta en el IMSS y desean acceder a un crédito asequible, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece una opción con tasas de interés bajas, pagos a plazos mensuales y beneficios adicionales como descuentos por nómina. En cuanto al monto, el crédito Fonacot puede otorgar hasta un máximo de cuatro meses de salario; sin embargo, la cantidad final se determinará según las condiciones de la institución.Para iniciar el proceso de solicitud, debes agendar una cita sin costo alguno a través del portal de Fonacot, aquí https://portalcitas.fonacot.gob.mx/modulosEspeciales_FONACOT/programacionCita.phpSi es la primera vez que solicitas un crédito, es recomendable contar con los siguientes documentos antes de obtener un folio de pre-registro:Los requisitos para acceder al crédito son los siguientes:En cuanto a los documentos requeridos, se deben presentar los siguientes:Es posible que se te soliciten documentos adicionales, que puedes consultar en este enlace.Fonacot ofrece varias opciones de crédito, que incluyen:Cada una de estas opciones ofrece características y beneficios similares, aunque las tasas de interés y los plazos pueden variar dependiendo del caso:Para saber qué oficina de Fonacot te corresponde, consulta el listado de sucursales y empieza tu trámite. EE