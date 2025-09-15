CFE: ¿Cómo imprimir tu recibo de luz en línea?

El recibo de luz emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es un documento esencial para los usuarios, ya que no sólo detalla el consumo de energía eléctrica y el monto a pagar en cada bimestre, sino que también es utilizado con frecuencia como comprobante de domicilio en diversos trámites oficiales.

En dicho recibo se incluyen datos relevantes como el nombre del cliente, el periodo de facturación, los kilowatts consumidos, los cargos por el servicio, la fecha límite de pago y el importe total. Sin embargo, en algunos casos el recibo no llega al hogar en su versión impresa, lo que lleva a muchas personas a optar por la descarga digital.

Para obtener el recibo en formato PDF, la CFE ofrece dos alternativas principales: su portal web y la aplicación móvil. En el portal “Mi Espacio” (https://app.cfe.mx), los usuarios deben ingresar con su cuenta, acceder a la sección de recibos y seleccionar la opción de descarga, la cual es gratuita.

Otra opción es a través de la aplicación “CFE Contigo”, disponible para iOS y Android. Tras registrarse o iniciar sesión, el usuario puede vincular su servicio mediante el número de contrato o el código de barras del recibo, y posteriormente descargar el documento desde la sección de “Recibos” en formato PDF.

Cabe señalar que, aunque circulan rumores en redes sociales, la CFE no ofrece la posibilidad de consultar o descargar recibos por WhatsApp. La empresa ha reiterado que sus únicos canales oficiales son la página web y la aplicación móvil, por lo que invita a evitar números falsos que intenten suplantar a la compañía.

Finalmente, en cuanto al pago del servicio, la CFE dispone de múltiples alternativas: se puede realizar en línea, en CFEMáticos, en sucursales bancarias como BBVA, Banorte, Santander y Banco Azteca, así como en tiendas de conveniencia y supermercados como OXXO, 7-Eleven, Walmart, Soriana y Farmacias Benavides, entre otros.

